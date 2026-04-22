Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

22.4.2026 15:11 ・ Päivitetty: 22.4.2026 15:11

Tällä Suomea vastedes myydään ulkomailla: Tyytyväisyyden tyyssija

iStock

Suomi on julkaissut uudistetun maakuvatyön strategiansa, ulkoministeriö kertoi keskiviikkona. Saunakulttuurin lisäksi Suomesta aiotaan mainostaa tyytyväisyyttä ja arjen onnellisuutta.

Demokraatti

Tulevina vuosina Suomea pyritään tuomaan kansainvälisesti esiin maana, joka mahdollistaa hyvän ja toimivan arjen. Ykkösasiana on suomalainen elämäntyytyväisyys, joka on tullut tunnetuksi Maailman onnellisuusraportista.

Suomi-kuvaa rakennetaan myös nostamalla esiin Suomen vahvuuksia teknologian, kestävien ratkaisujen, luonnon ja saunakulttuurin saralla.

Uudesta strategiasta vastaa Finland Promotion Board, joka kokoaa yhteen julkishallinnon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoita.

MAAHAMME liitettyjä mielikuvia ja kokemuksia kartoitettiin maakuvatyön tueksi kyselyllä, johon vastasi runsaat tuhat ihmistä Suomesta ja ulkomailta.

Vastaajat arvostivat Suomessa esimerkiksi tasa-arvoa, vapautta ja saunaa.

Suomen edellinen maakuvatyön strategia oli vuodelta 2017.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU