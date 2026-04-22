22.4.2026 15:11 ・ Päivitetty: 22.4.2026 15:11
Tällä Suomea vastedes myydään ulkomailla: Tyytyväisyyden tyyssija
Suomi on julkaissut uudistetun maakuvatyön strategiansa, ulkoministeriö kertoi keskiviikkona. Saunakulttuurin lisäksi Suomesta aiotaan mainostaa tyytyväisyyttä ja arjen onnellisuutta.
Tulevina vuosina Suomea pyritään tuomaan kansainvälisesti esiin maana, joka mahdollistaa hyvän ja toimivan arjen. Ykkösasiana on suomalainen elämäntyytyväisyys, joka on tullut tunnetuksi Maailman onnellisuusraportista.
Suomi-kuvaa rakennetaan myös nostamalla esiin Suomen vahvuuksia teknologian, kestävien ratkaisujen, luonnon ja saunakulttuurin saralla.
Uudesta strategiasta vastaa Finland Promotion Board, joka kokoaa yhteen julkishallinnon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoita.
MAAHAMME liitettyjä mielikuvia ja kokemuksia kartoitettiin maakuvatyön tueksi kyselyllä, johon vastasi runsaat tuhat ihmistä Suomesta ja ulkomailta.
Vastaajat arvostivat Suomessa esimerkiksi tasa-arvoa, vapautta ja saunaa.
Suomen edellinen maakuvatyön strategia oli vuodelta 2017.
