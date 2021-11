Tällainen on Dart, Nasan alus, joka ohjataan tahallaan päin asteroidia

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa lähetti keskiviikkona avaruuteen aluksen, joka ohjataan tahallaan päin asteroidia. Aluksen on määrä törmätä asteroidiin ensi syksynä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aluksen maalina on 160-metrinen Dimorphos, joka on Didymos-asteroidia kiertävä kuu. Törmäyshetkellä Dimorphos on noin 11 miljoonan kilometrin päässä Maasta.

Nasa tutkii kokeen avulla, saadaanko tällaisella osumalla muutosta Dimorphoksen kiertorataan. Tietojen toivotaan selvittävän, miten mahdollisesti kohti Maata tuleva asteroidi voitaisiin ohjata sivuun radaltaan.

Dimorphosista ei olisi Maalle vaaraa, vaan siihen törmätään puhtaasti testimielessä.