”Tällaisenaan ehdotus voi jopa lisätä ilmastotoimien vastustusta” – ympäristövaliokunta antoi lausuntonsa direktiivistä

Ympäristövaliokunta on tänään saanut valmiiksi lausuntonsa energiatehokkuusdirektiiviin.

Valiokunnan sosialidemokraattiset jäsenet muistuttavat, että SDP ja Suomi ovat osana Euroopan unionia sitoutuneet Pariisin ilmastosopimukseen. Sen tavoitteena on rakentaa pitkän aikavälin ilmastotoimia niin, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla ennen vuotta 2050.

– Ehdotuksen tavoitteet ovat hyvät. Rakennusten energiatehokkuutta pitää nostaa myös Suomessa mutta niin, että se tehdään muiden remonttien yhteydessä, oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja rakennuksen elinkaari huomioiden, sd-valiokuntavastaava kansanedustaja Katja Taimela täsmentää tiedotteessa.

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm huomauttaa, että esitys on saanut paljon kritiikkiä osakseen ja myös valtioneuvoston kanta asiaan on kriittinen. Hänen mukaansa ympäristövaliokunnassa on laaja yhteisymmärrys siitä, että esitystä pitää muuttaa ja korjata monelta osin, ennen kuin se soveltuu Suomeen ja on tarkoituksenmukainen.

– Tällaisenaan se on liian yksityiskohtainen ja joustamaton eikä palvele tarkoitustaan, ja voi jopa lisätä ilmastotoimien vastustusta kansalaisten keskuudessa.

Kansanedustaja Hussein al-Taeen mukaan rakennusten rooli on sinänsä merkittävä, sillä niiden osuus on noin 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta ja ne aiheuttavat 36 prosenttia energiaperäisistä kasvihuonekaasupäästöistä.

– Pelkästään asuntojen lämmitys kuluttaa noin 15 prosenttia kaikesta loppuenergian käytöstä Suomessa. Pelkästään energiansäästön vuoksi toteutettavat, ennenaikaiset korjaukset aiheuttaisivat merkittävän hiilipiikin rakentamiseen, lisäisivät jätteitä ja ympäristökuormaa, neitseellisten materiaalien kulutusta ja rakentamisen ilmastovaikutuksia nopeasti, kun taas energiansäästöllä saavutettavat päästövähenemät toteutuisivat hitaasti vasta kymmenien vuosien kuluessa.

Kansanedustaja Johan Kvarnström korostaa, että SDP kannattaa ilmastotoimissa teknologianeutraalia lähestymistapaa.

– Pitäisi olla selvää, että kaikki uusiutuva ja päästötön energia täytyisi ottaa huomioon riippumatta siitä, missä se on tuotettu. Nyt päästöttömän sähkön osuus verkkosähkössä ei ole mukana komission ehdotuksessa. Uusiutuvan energian, jolla pitäisi korvata vähäinen rakennuksessa käytetty energia, pitäisi tulla paikallisesta tuotannosta, läheltä tai kaukolämmöstä- ja jäähdytyksestä tai hukkalämmön lähteistä.

Hänen mielestään lisäselvitys on tarpeen myös siitä, miten otetaan huomioon paikallisen uusiutuvan tuotannon ja lähilämmön hyödyntämisen myönteiset vaikutukset.

– Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaikessa energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä koskevassa sääntelyssä on otettava huomioon myös huoltovarmuus- ja omavaraisuuskysymykset aikaisempaa paremmin, SDP:n ympäristövaliokunnan jäsenet toteavat tiedotteessa.