Tällaista estettä Suomi pystyttää Venäjän rajalle – osa aidasta valmistuu jo kesällä

Esteaitaa on tarkoitus rakentaa itärajalle 140 kilometriä.

Tilanne itärajalla on tällä hetkellä vakaa, mutta rajavartioston mukaan välineellistetyn maahantulon uhka ei ole hävinnyt.

Rajavartiolaitos esitti syyskuussa 2022 osaa Venäjän-vastaisesta rajasta aidattavaksi laittoman maahantulon estämiseksi.

AIEMMIN valtio arvioi, että itärajan aidan ja sen turvajärjestelmien kokonaishinta olisi noin 380 miljoonaa euroa. Antti Virran mukaan projekti on tällä hetkellä pysynyt budjetissa.

Esteaidasta tulee yhteensä 4,5 metriä korkea. Se on metrin korkeampi kuin siitä tehty pilottiversio. Aidan vihreä perusosa on korkeudeltaan 3,5 metriä ja sen päällä oleva piikkilanka lisää pituuteen metrin. Aidassa on lisänä muun muassa kamerasensoreita, kuulutusjärjestelmä ja valoja. Virran mukaan joka viikko nousee noin pari kilometriä uutta aitaa.

Virran mukaan Suomi on jakanut Baltian maiden ja Puolan kanssa kokemuksia aitahankkeista. Myös ne rakentavat rajoilleen esteaitoja.