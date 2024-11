“Talouden tasapainotus jätetty vain pienituloisten harteille” – SDP jätti vastalauseensa veromietintöön

SDP:n valtionvarainvaliokunnan valiokuntavastaavan Joona Räsäsen mukaan pitää puolueen vaihtoehtoa oikeudenmukaisena. Suurempi veronkevennys vahvistaisi Räsäsen mukaan myös kotimarkkinoita ja työllisyyttä.

– Suomen kasvu nojaa pitkälti kotimaisen kysynnän varaan ja tätä on syytä tukea, Räsänen toteaa tiedotteessaan.

SDP:n politiikasta hyötyisivät Räsäsen mukaan kaikkein eniten niin pieni- ja keskituloiset palkansaajat, eläkkeensaajat kuin monet pienyrittäjätkin.

– Hallituksen veropolitiikassa suurimmat kevennykset on tehty ministerien tuloluokkaan, kun taas talouden tasapainotus on jätetty vain pienituloisten harteille. SDP:n linja on täysin toinen.