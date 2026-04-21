Kotimaa
21.4.2026 12:49 ・ Päivitetty: 21.4.2026 12:49
Talousrikosten kasvu jatkui – Venäjä-pakotteiden kierrolla merkittävä osuus
Talousrikosten määrä on kasvanut edelleen, kertovat Verohallinto ja Tulli. Poliisi kirjasi viime vuonna lähes 2 800 talousrikosilmoitusta, mikä oli noin kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus on ollut kasvussa viimeiset neljä vuotta.
Viranomaisten mukaan rikolliset hyödyntävät yhä enemmän yrityksiä rikollisen toiminnan työkaluina. Tämä näkyy esimerkiksi Tullin pakotevalvonnassa. Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämiseen liittyvät rikosepäilyt ovat olleet viime vuosina merkittävä ilmiö.
Viime vuonna Tulli kirjasi pakotteiden vastaisesta toiminnasta runsaat 40 säännöstelyrikosta. Pakoterikoksia kirjattiin kolme.
Tullin mukaan tavaroiden kuljettamisessa Venäjälle käytetään hyväksi monimutkaisia kansainvälisiä yritysverkostoja sekä erilaisia välikäsi- ja peiteyhtiöitä.
