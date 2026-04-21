21.4.2026 12:49 ・ Päivitetty: 21.4.2026 12:49

Talousrikosten kasvu jatkui – Venäjä-pakotteiden kierrolla merkittävä osuus

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Nuijamaan tulli ja raja-asema Lappeenrannassa marraskuussa 2009.

Talousrikosten määrä on kasvanut edelleen, kertovat Verohallinto ja Tulli. Poliisi kirjasi viime vuonna lähes 2 800 talousrikosilmoitusta, mikä oli noin kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus on ollut kasvussa viimeiset neljä vuotta.

Viranomaisten mukaan rikolliset hyödyntävät yhä enemmän yrityksiä rikollisen toiminnan työkaluina. Tämä näkyy esimerkiksi Tullin pakotevalvonnassa. Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämiseen liittyvät rikosepäilyt ovat olleet viime vuosina merkittävä ilmiö.

Viime vuonna Tulli kirjasi pakotteiden vastaisesta toiminnasta runsaat 40 säännöstelyrikosta. Pakoterikoksia kirjattiin kolme.

Tullin mukaan tavaroiden kuljettamisessa Venäjälle käytetään hyväksi monimutkaisia kansainvälisiä yritysverkostoja sekä erilaisia välikäsi- ja peiteyhtiöitä.

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
21.4.2026
Orpo: ”Säästämisessä ei ole välivuotta” – Purra: ”Kansalaisilla ei syytä huoleen”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.4.2026
Insinööriliitto: Jatkuva oppiminen agendalle yli vaalikausien – ”Kasvu ei synny ilman osaajia”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
20.4.2026
Arvio: Uutuuskirja tiivistää, mistä hyvinvoinnissa lopulta on kysymys
Lue lisää

