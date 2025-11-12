Talousvaliokunta: Alkoon pitää päästä sunnuntaisinkin

Eduskunnan talousvaliokunta linjaa lausunnossaan, että Alkot voisivat olla jatkossa auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä.

Asiasta kertoo STT:lle valiokunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.).

Lisäksi toimitusmyynnin kellonajat olisivat jatkossa samat kuin muilla alkoholijuomien vähittäismyyjillä.

Valiokunnan näkemys antaisi Alkolle laajempia aukioloaikoja kuin mitä hallituksen lakiesitys mahdollistaisi. Lausuntoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä oppositiopuolueista.

- Talousvaliokunnan mielestä Alkon tehtävän ja toimintaedellytysten vahvistamiseksi Alkon aukioloaikoja tulee laajentaa mahdollistamaan sunnuntai- ja arkipyhän aukiolo ja että Alkoa koskevat erilliset toimitusaikarajoitukset tulee poistaa, talousvaliokunta kirjoittaa lausunnossaan.