Talvilajien urheilija-apurahat myönnetty: suurimmat potit hiihtolajien urheilijoille ja liitolle

Urheilusta vastaava ministeri Mika Poutala (kd.) on myöntänyt 32 talvilajien urheilijalle urheilija-apurahan. 14 urheilijalle myönnettiin 24 000 euron apuraha ja 18 urheilijalle 12 000 euron apuraha. Susanna Luikku Demokraatti

Yhteensä urheilija-apurahoja jaettiin tiedotteen mukaan yli puoli miljoonaa euroa. Lisäksi kuudelle talvilajiliitolle myönnettiin huippuvalmennuksen tehostamistukena yli kaksi miljoonaa euroa.

Yksittäisistä urheilijoista suurimmat eli 24 000 euron apurahat saivat alppinistit Eduard Hallberg ja Nette Kiviranta, ampumahiihtäjä Olli Hiidensalo, freestyle- ja freeskilaskijat Anni Kärävä, Olli Penttala, Jon Sallinen ja Elias Syrjä, maastohiihtäjät Lauri Vuorinen ja Arsi Ruuskanen, parahiihtäjä Inkki Inola ja opas Lauri Inkilä sekä yhdistetyn urheilijat Ilkka Herola, Eero Hirvonen ja Minja Korhonen.

Tiedotteessa kerrataan, että verottoman harjoittelu- ja valmennusapurahan tavoitteena on luoda ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset niin, että urheilijalla on mahdollisuus menestyä kansainvälisissä arvokisoissa.

KUN myöntöpainotus taannoin muuttui kansainväliseen arvokisamenestykseen, se supisti kesälajeissa merkittävästi apurahan saaneiden urheilijoiden määrää ja muutti osin myös saajien lajikirjoa. Tukijärjestelmästä poistettiin lisäksi nuorten oma, summaltaan pienempi apurahaporras.

Etenkin yleisurheilijat ja lajiliitto SUL ovat kritisoineet uusia linjauksia voimakkaasti. Mika Poutala kommentoi aiemmin, että viilauksia voidaan tarpeen tullen tehdä, mutta nyt kokeillaan mallia, jossa urheilijoiden apurahat kohdistetaan ainoastaan lähivuosien oletetuille huippu-urheilijoille.

– Urheilijoiden pitkäaikainen toive kaksivuotisista apurahapäätöksistä on nyt toteutettu. Se mahdollistaa urheilu-uraan panostamisen täysipainoisesti ja pitkäjänteisesti, ministeri sanoo tiedotteessa.

HUIPPUVALMENNUKSEN tehostamistukea myönnettiin kuudelle talvilajiliitolle yhteensä 2 316 000 euroa. Määrärahaa voivat hakea vain valtakunnalliset lajiliitot.

Urheilupiirien kulisseissa on jo pitkään aiheuttanut nurinaa Hiihtoliiton ja etenkin maastohiihdon harrastajamääriin ja yleiseen merkitykseen nähden kohtuuttoman suureksi nähty osuus apurahoista.

Hiihtoliitto sai nytkin suurimman potin tehostamistukea, 1 110 000 euroa, mikä on lähes puolet koko myönnetystä avustussummasta. Luvussa on toki mukana kuusi eri lajia. Maastohiihdon osuus tuesta on 430 000 euroa.

Toiseksi eniten tehostamistukea sai Jääkiekkoliitto (716 000 euroa). Muiden neljän lajiliiton tuet jäivät selvästi pienemmiksi.

Tiedotteen mukaan avustuksella parannetaan urheilijoiden edellytyksiä kehittyä ammattimaisesti maailman huipulle sekä vahvistetaan maajoukkuetoimintojen kykyä tukea lajin huippu-urheilijoita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti apurahan saajista Suomen Olympiakomitean esityksestä.