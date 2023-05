Tämä ei kuulu suomalaiseen politiikkaan: solvaamisen kierre pitää pysäyttää nyt

Populistinen, viholliskuvia etsivä retoriikka johtaa politiikan moraalikatoon. Sekä hallituksen että opposition johdon pitää nyt pysäyttää solvaamisen ja suunpieksennän kierre. Petri Korhonen Demokraatti

Säätytalolla käydyt hallitusneuvottelut ovat tuskin ehtineet alkaa, kun ilma on jo sakeana huutelusta.

Neuvottelijoita on varoiteltu kuulemasta ”ilmastotutkijoiksi kääntyneitä entisiä kommunisteja”, kuten Riikka Purra (ps) sanoo. Samansuuntaista virttä on veisannut kristillisdemokraattien asiantuntija Eija-Riitta Korhola.

Yhtä typerä visuaalinen vyönaluslyönti tuli Brysselistä. Petteri Orpo (kok) on äärioikeiston ja Riikka Purran sätkynukke, sanoi Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä pilakuvassaan. *

Kuvateksti julistaa miten Ruotsista, Italiasta ja Slovakiasta nyt Suomeen asti levinnyt ”uusi äärioikeistolainen koalitio” muodostaa EU:lle eksistentialistisen uhan.

Hevonkukkuahan tuo on. Jos EU olisi uhattuna jonkun Mauri Peltokankaan, Laura Huhtasaaren tai edes Jimmie Åkessonin eroamisfantasioista, silloin unionilla menisi todella huonosti.

Liioitteleminen osoittaa, miten huonosti maailmalla tunnetaan suomalaisen politiikan perinteiset tavat, rehellisyyden arvostaminen ja demokratiamme sisäinen lujuus.

ERI ASIA sitten on, jos Suomessakin politiikan tekijät haluavat itse jatkaa tahallisen väärinymmärtämisen ja suunpieksennän kierrettä, jossa faktat saavat väistyä valeuutisten tieltä.

Tästä saatiin esimakua jo ennen vappua. Sekä persujen että kokoomuksen aktiivit julistivat punalippumarsseille ihmisiä kehottaneen Paavo Arhinmäen (vas) kaavailevan Capitol-kukkulan valtaamista eli eduskunnalle mellakointia.

Paha mieli tai vastaavasti voitonriemuinen uho on intohimoisesti otettavassa politiikassa ymmärrettävää, mutta se pitää osata lopettaa ajoissa. Oikea aika puheiden siistimiselle ja solvaamisen lopettamiselle on nyt.

Oikea aika puheiden siistimiselle ja solvaamisen lopettamiselle on nyt.

FAKTAA on, että hallitusneuvottelujen onnistuessa Suomi saisi historiansa oikeistolaisimpiin kuuluvan hallituksen. Sitä hyvin suuri osa äänestäjistä halusikin.

Tämä koalitio tulisi tekemään sekä järkeviä että monille yrityksille ja veronmaksajille kalliiksi käyviä, hölmöjä ideologisia ratkaisuja. Hallitus pilaa joitain hallinnonalojen uudistuksia ja parantaa joitain yhteiskunnan rakenteita, kuten kaikki hallitukset ennen sitä.

Onko se uhka Suomelle, naapurimaille, EU:lle tai universumille – no ei tietenkään ole. Get over it.

Opposition pitää vastustaa tulevia hölmöyksiä asiaperusteilla, tarjota vaihtoehtoja ja torpata vaarallisia päätöksiä eduskunnassa tarvittaessa välikysymyksillä.

Saa käyttää värikästä kieltä, ironiaa, piikittelyä ja naljailua. Oivaltava välihuutelu, meemittely ja väittelytaitohan on politiikan suola.

Petteri Orpo ei silti ole äärioikeistolainen. Riikka Purran todellista asemointia arvokartalla en tiedä, ja hänen hallituspolitiikan linjansa on vielä suuri arvoitus.

Molempien puolueiden edustajien puheissa kuulee usein tarkoitushakuisen kovaa oikeistolaista, persuilla myös fasismille flirttailevaa rasistista retoriikkaa, eikä puoluejohto näytä edes yrittävän suitsia sitä, päinvastoin.

Vastaavasti vasemmistoliiton kansanedustajissa oli viime kaudella ihmisiä, jotka eivät halunneet julkisesti tuomita fasistisen Venäjän toimia Ukrainassa, koska USA on paha.

KAIKILLA ryhmillä onkin tässä käyttäytymispuolessa parannettavaa.

Jotkut demarit moittivat nyt hallitusneuvottelijoiden puheiden ylilyöntejä, mutta jakavat itse EU-parlamenttiväen Purra-Orpo -pilakuvaa naureskellen.

Hallitusehdokkaiden pukeutumiselle ilkuttiin viime viikolla somessa ja arveltiin, ettei tuo nelikko pääsisi Voguen kanteen.

Ei näin. Muuten tästä vaalikaudesta tulee hirveää katsottavaa, ja äänestäjät vieraantuvat rähjäävistä politiikan tekijöistä entisestään.

Jos ette usko minua, uskokaa edes entisen kansanedustajan Erkki Tuomiojan vappupuhetta:

”Omassa kuplassa eläminen ja sen mukaisesti valikoidun informaation vastaanottaminen ei rohkaise erilaisten näkökantojen kuunteluun ja erilaisuuden hyväksymiseen. Se päinvastoin ruokkii sisäänpäin kääntynyttä heimouskollisuutta, joka helposti johtaa erilaisuuden kohtaamiseen vihollisena ja antaa oikeutuksen siihen kohdistuvaan halveksuntaan ja vihapuheeseen”, Tuomioja kirjoitti muutama päivä sitten.

”Vihapuheesta on enää lyhyt askel vihatekoihin. Siksi demokratian puolustaminen edellyttää myös sitä uhkaavan sivistyneen käytöksen ja kielenkäytön rappeutumisen torjumista.”

Hyvät puoluejohtajat, nyt on teidän aika ryhdistäytyä ja alkaa toimia sivistyneemmän retoriikan ja politiikan käytöstapojen puolesta.

Näyttäkää mallia ja esimerkkiä, omillenne ensin.

* Juttua muokattu 3.5. klo 12:49. EU-parlamentin S & D –ryhmä on poistanut pilakuvan sosiaalisesta mediastaan.