“Tämä ei voi jäädä tähän” – SDP pohtii nyt jatkotoimenpiteitä Petteri Orpon puheiden vuoksi

Oppositiosta on syytetty Orpon antaneen väärää tietoa eduskunnassa ja hoitotakuun tiukentamisen on huomautettu lyhentäneen hoitojonoja.

Jo heti kyselytunnin jälkeen SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että “Orpo ei kyennyt myöntämään että antoi eduskunnalle väärän todistuksen”.

Demokraatti kysyi Tuppuraiselta tänään eduskunnassa, onko SDP:llä vielä vaateita Orpolle.

– (SDP:n) ryhmässä on laajaa tyytymättömyyttä siihen, millä tavalla Petteri Orpo on esittänyt lausuntoja ja jättänyt korjaamatta antamiaan virheellisiä tietoja. Hän on nyt useita virheellisiä lausuntoja tuonut lyhyen ajan sisällä. Ennen takia hoitojonojen pidentyminen on meidän mielestämme raskauttava lausunto, koska hänelle tuotiin välittömästi (kyselytunnin) keskustelussa tutkimustieto, joka osoitti hänen sanomansa virheelliseksi, mutta hän ei myöntynyt. Sen kaltaista ylimielisyyttä ei ole tavattu odottaa pääministeriltä, koska yleensä on tavattu pitää korkeana hyveenä sitä, että eduskunnan edessä annetaan vain totuudenmukaisia lausuntoja ja mikäli virheitä sattuu, ne korjataan, Tuppurainen näkee.