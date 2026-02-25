Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.2.2026 11:06 ・ Päivitetty: 25.2.2026 11:06

Tämä joukko saa verottajalta ilmoituksen ihan pian – toimi näin

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Verohallinto muistuttaa, että ensimmäiset saavat esitäytetyt veroilmoituksensa jo torstaina. Sähköiseen palveluun esitäytetty veroilmoitus saapuu viimeistään perjantaina toiminimiyrittäjille, maataloudenharjoittajille ja heidän puolisoilleen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toisin kuin aikaisemmin, metsien ja peltojen vuokraamisesta saatavia tuloja ei enää ilmoiteta maatalouden veroilmoituksella, vaan henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella muiden vuokratulojen tapaan. Sama koskee myös esimerkiksi tuulivoimalaan liittyvien korvausten ilmoittamista.

Ensimmäiset veroilmoitusten täydentämisen määräpäivät ovat 1. huhtikuuta. Loput esitäytetyt veroilmoitukset ovat sähköisessä palvelussa maaliskuun loppuun mennessä, ja määräpäivät ovat myöhemmin huhtikuussa.

Esitäytetty veroilmoitus pitää tarkistaa. Jos tuloja tai vähennyksiä puuttuu, ne pitää ilmoittaa määräpäivään mennessä.

