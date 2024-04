Tämä on kevään kuuma poliittinen peruna, SDP:ssä harkinnassa järeät toimet – Tuppurainen: “Me haluamme selvyyden siihen, mitä hallitus oikein tavoittelee”

Hallituksen on määrä tavoitella sairaalaverkon uudistuksella 100 miljoonan euron säästöjä. Asia on ollut poliittinen kuuma peruna sen jälkeen, kun STM:n asettama työryhmä esitti, että sairaaloiden ja päivystysten verkostoa on tiivistettävä. Johannes Ijäs Demokraatti

Työryhmä ei ehdottanut yksittäisten sairaaloiden lakkauttamisia, mutta esitti muutoksia niiden palveluvalikoimaan. Esimerkiksi 15 keskussairaalasta jäisi ryhmän ehdotuksessa jäljelle vain 5-8.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on luvannut, että hallitukselta tulee vielä tänä keväänä tietoa sairaalaverkon uudistuksesta.

– Ja nyt te annatte sellaisen kuvan, että joitakin sairaaloita ollaan sulkemassa ja siitä on jo päätetty. Ei olla yhtään sairaalaa sulkemassa, Juuso sanoi oppositiolle torstain kyselytunnilla.

Oppositiota ministerin puheet eivät vakuuta lainkaan. Tänään SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg lähetti tiedotteen, jossa hän hämmästeli hämmästelee “Orpon hallituksen sekoilua sairaalaverkon karsimiseen liittyvissä suunnitelmissa”.

SDP ei hyväksy karsintaa keskussairaalaverkkoon.

– Vaikka ministeri Juuso epätoivoisesti toistelee, että yhtään sairaalaa ei aiota lopettaa, ei se ole lainkaan uskottavaa, Berg sanoi. Lisää aiheesta SDP:n Berg vetoaa hallituspuolueiden poliitikkoihin: “Nyt on noustava vastarintaan, jos aiotte turvata omien alueidenne palvelut”

– Nyt on aika ilmoittaa julkisesti ja yksiselitteisesti, että suunnitelmat keskussairaaloiden karsimiseksi lopetetaan. Muuten oppositio joutuu ottamaan käyttöönsä järeämmät aseet, Berg totesi.

DEMOKRAATTI soitti SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Tytti Tuppuraiselle ja kysyi, mitä järeämpien toimien käyttöön ottaminen käytännössä tarkoittaa.

Tuppurainen toteaa alkuun, että jo alkuvuodesta, kun sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportti sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjaosta ilmestyi, kävi ilmeiseksi, että hallituksen sisällä ei ole selkeätä näkemystä, mitä sairaalaverkolle aiotaan tehdä.

– Huoli on suuri, että monia palveluita sairaalassa ollaan ajamassa alas säästöjen vuoksi, koska jo hallitusohjelmassa on todettu, että 100 miljoonaa euroa haetaan säästöjä. Tämä luonnollisesti on sosialidemokraattien mielestä huono säästökohde, koska sairaalaverkko muodostaa meidän hyvinvointivaltiomme sosiaali- ja terveyspalvelujen eräänlaisen runkoverkon, Tuppurainen sanoo.

– Jos tätä (sairaalaverkkoa) lähdetään kehittämään, se vaatisi hyvin huolellista valmistelua ja selkeät kansanterveydelliset ja terveydenhuollolliset suuntaviivat, joita tällä hallituksella ei näytä olevan. Sen sijaan hallitus tarkastelee ylipäänsä sotea säästöjen kautta, 1,4 miljardin euron kustannussäästötavoitteet mielessään. Niistä se on vielä pessyt kätensä jättämällä likaisen työn hyvinvointialueille tehtäväksi.

Hallitusohjelman mukaan hallitus sitoutuu hyvinvointialueiden osalta tavoitteeseen, jossa kustannusten kasvua hillitään vuoden 2023 julkisen talouden perusuraan verrattuna 1,4 miljardilla eurolla vuoteen 2027.

TUPPURAISEN kokemus torstaisesta kyselytunnista, jolloin SDP nosti sairaalaverkon esille, että ministeri Juuso onnistui antamaan asiasta mahdollisimman ristiriitaisia lausuntoja.

– Hän yhtäältä totesi, että yhtään sairaalaa ei ajeta alas. Toisessa vastauksessaan hän sen sijaan totesi, että teemme täysillä töitä sairaalaverkon kanssa. Sen vuoksi jäi ilmaan, mikä on hallituksen tahtotila sairaalaverkon suhteen. Joudumme oppositiossa pohtimaan, tarvitaanko asian saamiseksi selville ja eduskunnan käsittelyyn järeämpiä keinoja, Tuppurainen sanoo.

– Tällä hetkellä keskitymme täysillä tähän sairaalaverkkoon, mutta kunhan tästä saadaan esitys aikaiseksi, niin kyllä me tähänkin tietysti tulemme kantaa ottamaan ja katsomaan, millä lailla sitä viedään eteenpäin ja tilannetta helpottamaan, Juuso sanoi tarkalleen ottaen.

Olisiko järeämpi keino käytännössä välikysymys?

– En ota vielä siihen kantaa, mutta totean, että pohdimme erilaisia keinoja saada hallitus vastuuseen sote-tilanteesta, joka on dramaattinen. Hyvinvointialueet on ajettu tämän hallituksen päätöksillä hyvin vaikeaan tilanteeseen. Hyvinvointialueilla on jouduttu tekemään vaikeita päätöksiä terveysasemien ja vanhusten palvelujen suhteen ja nyt näyttää siltä, että hallitus ottaa sairaalaverkon omaksi kohteekseen. Tämä kokonaiskuva uhkaa muodostua hyvin synkeäksi. Me haluamme selvyyden siihen, mitä hallitus oikein tavoittelee, Tuppurainen vastaa.

Tällä hallituskaudella oppositio ei ole vielä tähän asti tehnyt yhtään yhtenäistä välikysymystä. Keskustan ja Liike nytin edellinen välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta jo hivenen sivusi myös terveyspalvelujen saatavuutta.

Jos tästä (sairaalaverkostosta) tulisi välikysymys, olisiko se mahdollisesti sellainen, että siihen saataisiin koko oppositio ensimmäistä kertaa mukaan?

– Niin kuin sanottu, että vielä tässä vaiheessa ennakoi mitään enkä ala spekuloimaan sen kummemmin muuta kuin että torstaisen kyselytunnin perusteella vaikuttaa siltä, että tämä yhdistää nykyistä oppositiota varsin laajasti. Hallitusta tästä on kyllä kiittäminen, koska asiasta vastaava ministeri Juuso onnistui puhumaan itsensä varsin vahvasti pussiin ja on tiedossa on, että valtiovarainministeri (Riikka) Purra (ps.) katsoo näitä kysymyksiä pelkästään valtiovarainministeriön kamreerilinssien lävitse, SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Tuppurainen sanoo.

HALLITUKSEN kanta ennallistamisasetukseen herätti hiljattain vihreät uhkaamaan hallitusta välikysymyksellä.

“Vihreät on tyrmistynyt hallituksen linjasta ja äärimmäisen pettynyt hallituksen luontopolitiikkaan. Siksi vihreät harkitsee välikysymyksen jättämistä luonnon monimuotoisuudesta”, puolueesta tiedotettiin 21. maaliskuuta.

Samana päivänä vajaa pari tuntia vihreiden tiedotteen jälkeen Tuppurainen julkaisi oman tiedotteensa, jossa hän totesi, että SDP harkitsee välikysymyksen tekemistä kattaen laajemmin hallituksen EU-politiikan.

Yllättikö vihreiden julkitulo mahdollisesta välikysymyksestä SDP:n?

– Kyllä se tuli siinä mielessä yllätyksenä, että asiasta ei oltu etukäteen käyty tunnusteluita. Mutta itse asiahan oli myös aika ilmeinen taas kerran kyselytunnin perusteella, jolloin ministeri Mykkänen (kok.) kertoi hallituksen onnettomasta linjasta ennallistamisasetukseen. Kaikki se huolellinen vaikuttamistyö, mitä Marinin hallituksen aikana tehtiin, näytti valuneen hukkaan ja Suomi peesasi Orbanin Unkaria ja lähti blokkaamaan tätä. Siinä mielessä on ymmärrettävää, että vihreät tähän asiaan reagoi.

– Myös me olimme jo pidemmältä ajalta tarkastelleet hallituksen EU-politiikkaa ja sen ponnettomuutta sekä erityisesti vihreän siirtymän osalta heikkoa kunnianhimon tasoa. Suomi näyttäytyy nyt jarrumiehenä, mitä tulee EU:n ilmasto- ja luontopolitiikkaan ja ylipäänsä EU-vaikuttamiseen. Ollaan monessa kysymyksessä, esimerkiksi yritysvastuudirektiivin osalta, asetuttu jarrumieheksi, mikä ei ole kyllä Suomen edun mukaista. Totesimme, että nyt on se sopiva hetki kertoa myös meidän osaltamme, että on pohdittu hallituksen haastamista välikysymyksellä. Sitä vielä pohdimme, mikä olisi sopiva ajankohta ja palaamme vielä tarkemmin mahdolliseen punnintaan välikysymyksestä ja sen tarkemmasta fokusoinnista.

DEMOKRAATTI sai alkuviikosta eduskunnassa eri lähteistä tietoja, joiden mukaan opposition ryhmäpuheenjohtajat pohtisivat EU-välikysymysasiaan myöhemmin kuluvalla viikolla.

Oliko teillä loppuviikosta jokin kokoontuminen?

– En sen kummemmin avaa meidän luottamuksellisia tapaamisia tai keskusteluita, mutta totean, että keskusteluyhteys on hyvä. Niissä asioissa, joissa oppositio löytää helposti yhteisen sävelen, pidämme säännöllisesti yhteyttä. SDP pitkän linjan yhteistyöpuolueena tekee mielellään mahdollisimman laajasti koko oppositiossa yhteistyötä.