”Tämä on ollut etuoikeutettu työ” – Evan johtaja jättää paikkansa

Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan johtaja vaihtuu. Nykyinen johtaja Matti Apunen, 58, on ilmoittanut irtautuvansa Evasta helmikuun lopussa.

– Olen ollut alusta saakka sitä mieltä, että Evan kaltainen think tank on organisaatio, jonka on säännöllisesti syytä luoda itsensä uudelleen. Tämä koskee tietenkin myös johtoa. Olen tämän monissa keskusteluissa ilmaissut, Apunen perustelee tiedotteessa.

Hän muistuttaa tehneensä työtä Evan johdossa kahdeksan vuotta, jonka aikana Evan toimintatavat ja profiili ovat uudistuneet.

– Olemme halunneet antaa selkeän äänen ja muodon talousliberalismille ja vapaasti hengittävälle markkinataloudelle, joka ajaa esteetöntä kilpailua ja jahtaa ajokoirana markkinahäiriöitä.

– Tämä on kiinnostava ja etuoikeutettu työ, Apunen kiittää tiedotteessa.

Hän on nostanut Evan keskeiseksi yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi.

Hän toteaa olleen arvokas työsuhde-etu, että hän on voinut tehdä yhteistyötä ja väitellä Evan sisaryhteisön Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkijoiden, tekijöiden ja taustavaikuttajien kanssa.

Etla-Evan hallituksen puheenjohtaja Carl Haglund kiittää Apusta arvokkaasta työstä markkinatalouden uskottavana puolustajana. Samaa mieltä on Etla-Evan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.

Vuonna 1974 perustettu Eva on puolueista riippumaton ajatuspaja. Sen tehtävänä on edistää Suomen pitkän aikavälin menestystä ja osallistua yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun selvityksillä ja politiikkasuosituksilla. Eva tuottaa raportteja, analyyseja, pamfletteja sekä muun muassa SPAM Apunen/Maliranta -podcastia.

Matti Apunen on toiminut aiemmin Aamulehden vastaavana päätoimittajana (2000–2010). Hän on mediassa usein nähty kommentaattori. Apusen ja Juha Vikmanin kirjoittama kirja Hyvä omistaja ilmestyi viime keväänä.