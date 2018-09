”Tämä tarjoaa keskustan ja kokoomuksen edustajille mahdollisuuden äänestää naisten oikeuksien puolesta” – Ministeri Soinille esitetään epäluottamusta

Sosialidemokraattien, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n eduskuntaryhmät esittävät budjettikeskustelun yhteydessä yhteisen epäluottamuslauseen ministeri Timo Soinin (sin.) toiminnasta ulkoministerinä vastoin naisten oikeuksia. Asiasta Demokraatille kertoi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

– Budjettiviikko tarjoaa hyvän mahdollisuuden käsitellä asia istuntosalissa ja äänestää Soinin toiminnasta ulkoministerinä. Eli on mahdollista äänestää naisten oikeuksien puolesta.

Aloite mahdollisista toimenpiteistä syntyi SDP:n puheenjohtajiston ja työvaliokunnan yhteisessä kesäkokouksessa Lohjalla elokuussa.

Kuluneen kevään ja kesän aikana Soini on noussut otsikkoihin ilmaistuaan toistuvasti abortinvastaisia kantojaan. Keskustelua on herättänyt etenkin, voiko Suomen ulkoministeri poiketa omilla kannanotoillaan Suomen kannasta. Toukokuussa ministeri esimerkiksi osallistui työmatkansa aikana vapaa-ajalla March for Life -liikkeen iltatilaisuudessa, jossa rukoiltiin ja poltettiin kynttilöitä abortoitujen sikiöiden muistolle. Soinin toimintaa on kritisoitu jopa tasavallan presidentin taholta.

Elokuussa Soini puolestaan iloitsi blogikirjoituksessaan Argentiinan senaatin päätöksestä torpata abortin laillistaminen. Senaatti oli samana päivänä hylännyt lakiesityksen, joka olisi laillistanut abortin Argentiinassa.

Tuolloin SDP:n johto kertoi pohtivansa välikysymyksen tekemistä. Toimenpide muutettiin kuitenkin palaverissa ulkoministerin toimintaa koskevaksi epäluottamuslauseeksi, koska oppositiopuolueet haluavat tehdä epäluottamuksen nimenomaan Soinin toiminnasta.

– Tämä tarjoaa hallituspuolueiden, erityisesti keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmän edisyksellisille kansanedustajille mahdollisuuden äänestää naisten oikeuksien puolesta, ilman että samalla tarvitsee äänestää hallituksen luottamusta vastaa, Lindtman perusteli.

– Meillä on käsitys, että eduskunnassa on vankka enemmistö, joka näkee naisten oikeuksien olevan aivan keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiä. Ja että Suomen pitää olla etulinjassa puolustamassa näitä maailmalla. Ja myös ulkoministerin on toimittava tällä tavalla.

Lindtmanin mukaan puolentoista viikon päästävä alkava budjettiviikko antaa myös ajallisesti hyvän mahdollisuuden käsitellä asia eduskunnan istuntosalissa ja tehdä epäluottamusesitys ja -äänestys.

Mikäli epäluottamuslause hyväksytään eduskunnassa, joutuu ainoastaan ministeri Soinin eroon. Välikysymys olisi puolestaan voinut johtaa koko hallituksen kaatumiseen.

SDP oli kutsunut perjantaina puoliltapäivin järjestettyyn tapaamiseen kaikki oppositiopuolueet. Lindtman kertoo kristillisdemokraattien ilmoittaneen etukäteen, että puolue ei osallistu tapaamiseen.

– Tapaamisen aluksi kävi myös ilmi, että perussuomalaisten puheenjohtajansa Jussi Halla-ahon suulla esittämän kanta on yhä voimassa ja puolue lähti siinä kohtaa palaverista.

Halla-aho on aikaisemmin tuonut esiin, että ”perussuomalaiset eivät näe huomauttamista Soinin toiminnassa”.