Työllisyyden trendiluku nousi 73,7 prosenttiin samalla kun työttömyyden trendiluku laski 6,6 prosenttiin. Hallituksen työllisyystavoite on 75 prosenttia, mutta tilastointitavan muutoksen vuoksi 74 prosenttia vastaa aiempaa 75 prosenttia.

Tämähän toimii, sanoisi moni oppositiossakin, jos kommentoisi vain nähtyjä tuloksia.

Politiikka on raaka ja armollinen laji.

Hypon ekonomisti Juho Keskinen muistuttikin julkaisun yhteydessä, että työllisyysaste on korkeimmillaan sitten vuoden 1990 lamaa edeltävien lukujen. Työttömyysaste on puolestaan laskenut jo hieman alle koronakriisiä edeltävän tason. Myönteistä on myös se, että 15-64-vuotiaiden työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli maaliskuussa 72,5 %, kun se vuotta aiemmin oli 70,7 %.