Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

5.6.2026 10:32 ・ Päivitetty: 5.6.2026 10:32

Tämäkin vielä: Lapista löytyi tuntemattomia sääskilajeja

iStock
Surviaissääskien parvi suon yllä.

Pohjois-Suomen jokialueilta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Löydöt perustuvat DNA-tunnistukseen ja morfologiseen tutkimukseen.

Surviaissääsket eivät pistä ihmisiä. Niiden toukat ovat kalastajien suosimia kalojen houkuttimia.

Zootaxatiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat.

UUDET LAJIT kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueilta, jotka ovat Tenon sivujokia. Uusien löytöjen myötä Suomessa tunnettujen Eukiefferiella-lajien määrä kasvaa yhdeksästä yhteentoista.

Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Tulokset korostavat tarvetta lisätutkimuksille ilmastonmuutokselle herkillä subarktisilla alueilla, tiedotteessa kirjoitetaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
29.5.2026
Arvio: Kodittoman miehen odysseiasta muodostuu turhauttava matka itsekkyyteen
Lue lisää

Petri Korhonen

Politiikka
3.6.2026
Helsingin pormestaristo: Puhemiehen avustaja esittää meistä perättömiä Suvivirsi-väitteitä
Lue lisää

Jussi Systä

Kolumnit
5.6.2026
Auttaako työttömien patistelu töihin, jos työpaikkoja ei ole?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU