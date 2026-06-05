Tiede ja teknologia
5.6.2026 10:32 ・ Päivitetty: 5.6.2026 10:32
Tämäkin vielä: Lapista löytyi tuntemattomia sääskilajeja
Pohjois-Suomen jokialueilta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa.
Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Löydöt perustuvat DNA-tunnistukseen ja morfologiseen tutkimukseen.
Surviaissääsket eivät pistä ihmisiä. Niiden toukat ovat kalastajien suosimia kalojen houkuttimia.
Zootaxa–tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat.
UUDET LAJIT kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueilta, jotka ovat Tenon sivujokia. Uusien löytöjen myötä Suomessa tunnettujen Eukiefferiella-lajien määrä kasvaa yhdeksästä yhteentoista.
Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Tulokset korostavat tarvetta lisätutkimuksille ilmastonmuutokselle herkillä subarktisilla alueilla, tiedotteessa kirjoitetaan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.