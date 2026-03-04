Talous
4.3.2026 07:08 ・ Päivitetty: 4.3.2026 07:25
Tämäkin vielä: nyt heikkenee vesisähkön saatavuus
Vesivarantojen tilanne on pohjoisilla vesivoimala-alueilla romahtanut historiallisen heikoksi, varoittaa energiayhtiö Vattenfall. Tämä voi alkaa kevään aikana vaikuttaa vesivoiman tarjontaan ja sitä kautta myös sähköhintoihin.
Yhtiö kertoo, että Pohjoismaiden vesivarannot ovat vajonneet tasolle, jota ei ole nähty vuosikymmeneen.
Vattenfallin tiedotteen mukaan vesitilanne heijastuu suoraan Suomen sähkömarkkinaan, joka nojaa vahvasti pohjoismaiseen vesivoimaan.
- Kun vettä on vähän, koko sähköjärjestelmän joustovara pienenee. Tukkuhinnat saattavat nousta herkemmin, koska järjestelmä joutuu tukeutumaan vesivoiman sijaan kalliimpaan tuotantoon. On mahdollista, että hinnat myös heiluvat enemmän, kun vesivoiman säätövara kapenee, kommentoi Vattenfallin sähkömarkkina-asiantuntija Peter Strandberg tiedotteessa.
SUURIN SYY huolestuttavaan tilanteeseen on pitkään jatkunut vähäsateinen jakso vesivoiman tuotantoalueilla, yhtiö sanoo.
Lisäksi lumivarastot ovat heikkoja ja haihdunta on ollut voimakasta. Myös sään epävakaus pahentaa tilannetta.
- Kaiken päälle meillä oli alkuvuonna pitkä tuuleton ja kylmä pakkasjakso, jolloin vesivoimaa jouduttiin käyttämään tavallista enemmän kattamaan sähkönkysyntää, Strandberg kertoo.
Vattenfallin mukaan pörssisähköasiakkaiden kannattaa toivoa sateista kevättä.
