Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

4.3.2026 07:08 ・ Päivitetty: 4.3.2026 07:25

Tämäkin vielä: nyt heikkenee vesisähkön saatavuus

iStock

Vesivarantojen tilanne on pohjoisilla vesivoimala-alueilla romahtanut historiallisen heikoksi, varoittaa energiayhtiö Vattenfall. Tämä voi alkaa kevään aikana vaikuttaa vesivoiman tarjontaan ja sitä kautta myös sähköhintoihin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiö kertoo, että Pohjoismaiden vesivarannot ovat vajonneet tasolle, jota ei ole nähty vuosikymmeneen.

Vattenfallin tiedotteen mukaan vesitilanne heijastuu suoraan Suomen sähkömarkkinaan, joka nojaa vahvasti pohjoismaiseen vesivoimaan.

- Kun vettä on vähän, koko sähköjärjestelmän joustovara pienenee. Tukkuhinnat saattavat nousta herkemmin, koska järjestelmä joutuu tukeutumaan vesivoiman sijaan kalliimpaan tuotantoon. On mahdollista, että hinnat myös heiluvat enemmän, kun vesivoiman säätövara kapenee, kommentoi Vattenfallin sähkömarkkina-asiantuntija Peter Strandberg tiedotteessa.

SUURIN SYY huolestuttavaan tilanteeseen on pitkään jatkunut vähäsateinen jakso vesivoiman tuotantoalueilla, yhtiö sanoo.

Lisäksi lumivarastot ovat heikkoja ja haihdunta on ollut voimakasta. Myös sään epävakaus pahentaa tilannetta.

- Kaiken päälle meillä oli alkuvuonna pitkä tuuleton ja kylmä pakkasjakso, jolloin vesivoimaa jouduttiin käyttämään tavallista enemmän kattamaan sähkönkysyntää, Strandberg kertoo.

Vattenfallin mukaan pörssisähköasiakkaiden kannattaa toivoa sateista kevättä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Politiikka
4.3.2026
Setlementtiliitto VOK-loanheitosta: Tervetuloa katsomaan tilikirjojamme
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
4.3.2026
Arvio: Anna K. on palavan rakkauden ja mustasukkaisuuden korventama Kotkassakin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU