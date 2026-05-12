”Tämän lupauksen pettämisen suomalaiset tuntevat nyt nahoissaan” – Oppositio haastoi hallitusta talouspolitiikasta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) myöntää, että hallituksen velkasuhdetavoitteen saavuttaminen näyttää epätodennäköiseltä. Hänen mukaansa hallitus on kuitenkin onnistunut pitämään Suomen kohtalon omissa käsissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo vastasi tiistaina koko opposition yhteiseen välikysymykseen hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Hallituksen vastattavana on jo kahdeksastoista välikysymys.

Välikysymyksen tarkoituksena on kaataa hallitus. Luottamuksesta äänestetään keskiviikkona.

Orpo sanoi, että jos kymmenen miljardin euron sopeutuksia ei olisi tehty, velkaantumiskehitys olisi jo ajautunut hallitsemattomalle uralle.

Hän kuitenkin myönsi olevan selvää, että sellaisia sopeutustoimia ei ole, jotka eivät näkyisi kenenkään arjessa.

HALLITUS asetti kauden aluksi tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työllistä.

Orpo sanoi, että tämänkin hallituskauden jälkeen Suomessa on vahva sosiaaliturva ja palvelut.

- On vastuutonta vääristelyä ja ihmisten pelottelua väittää muuta.

Orpo loi jälleen positiivista uskoa tulevaan toteamalla, että tuotanto kasvaa kaikilla teollisuuden toimialoilla. Ennakkotiedot kasvusta ovat hänen mukaansa räjähtäviä.

”Suomalaiset tuntevat nahoissaan”

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen huomautti, että hallituskautta on nyt takana kolme vuotta eikä hallitus ole onnistunut yhdessäkään sen talouspolitiikan lupauksista.

- Orpo-Purran hallitus tulee jäämään Suomen historiaan eniten velkaa kasvattaneena hallituksena, Tuppurainen muun muassa sanoi.

Hän muistutti hallituksen luvanneen myös, että vaikka sopeutustoimia on edessä, ei keneltäkään vaadita kohtuuttomia.

- Tämän lupauksen pettämisen suomalaiset tuntevat nyt nahoissaan. Tämän lupauksen pettämisen suomalaiset tulevat muistamaan.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Minja Koskela ihmetteli hallituspuolueiden edustajien puheissa eri sopeutuslukuja.

- Jotenkin sitä ajattelisi, että kun hallitus tulee vastaamaan välikysymykseen, hallituspuolueet olisivat katsoneet, että luvut ovat kaikilla samat, hän sanoi.

Keskustelussa Orpo ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra puhuivat 10 miljardin euron sopeutuksesta ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä 6,5 miljardin euron sopeutuksesta.

- Tosiasiallisestihan näitä sopeutuksia on nettona noin 4 miljardia euroa. Kun te puhutte hyvin polleastikin siitä, että ensi kaudella pitää tehdä 10 miljardin euron sopeutukset, niin ette te itsekään siihen kykene, Koskela sanoi.

”Tämä hallitus joutaa mennä”

KESKUSTAN eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eerikki Viljanen totesi puolueensa olevan monesta asiasta eri mieltä kuin vasemmisto.

- Siitä olemme kuitenkin samaa mieltä, että tämä hallitus joutaa nyt mennä.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kuvasi, millä keinoilla vihreät vahvistaisivat taloutta ja työllisyyttä.

Mukana listalla ovat vanhat tutut yritystukien karsiminen ja haittaverojen kiristäminen. Niiden lisäksi vihreät muun muassa ottaisi käyttöön uuden aikuiskoulutustuen ja palauttaisi vuorotteluvapaan. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista yritykseen vihreät helpottaisi määräaikaisella vapautuksella työnantajamaksuista Ruotsin tapaan.

Orpo sanoi Tynkkysellä olevan sentään yritystä, vaikka hän ei välttämättä ole kaikesta samaa mieltä.

Sanna Nikula/STT