Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Mielipiteet

18.5.2026 07:31 ・ Päivitetty: 18.5.2026 07:28

Tämän takia aborttioikeus pitää kirjata perustuslakiin

iStock

Demarinaisten tekemä puoluekokousaloite aborttioikeuden kirjaamisesta perustuslakiin on askel oikeusvaltion kehittämisessä, ei poikkeama siitä.

Henna Knuuti

Viime vuosina perustuslakikeskustelussa on ollut lähinnä paineita perusoikeuksien heikentämiseen. Myös perustuslain turvaamaa suojaa on haluttu tulkita mahdollisimman suppeana.
Tämä kehitys on johtanut muun muassa perusturvan tason alentamiseen, ihmisen yksityisyyden suojan heikentymiseen ja aiemmin ehdottomana pidetyn palautuskiellon rajaamiseen.

Jos oikeuksia on pystytty heikentämään näin kohtuullisen vähäisellä poliittisella keskustelulla, samalla tavalla perusoikeuksien vahvistamisenkin pitäisi olla mahdollista.

KRISTILLISTEN kansanedustaja Päivi Räsänen on ottanut viime aikoina toistuvasti kantaa aborttilain tiukentamisen puolesta.

Kansanedustajienkaan yksittäiset mielipiteet eivät välttämättä vielä luo lisääntymisterveydelle ja naisten ruumiilliselle itsemääräämisoikeudelle suurta haittaa tai uhkaa.

Silti on silmiinpistävää, miten suomalaiseenkin politiikkakeskusteluun on alkanut ilmestyä Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa yleistyviä jyrkän konservatiivispopulistisia tavoitteita.

Monissa uskonnollis-poliittisissa liikkeissä on nyt halua määrittää naisten asemaa.

PERUSTUSLAIN tarkoituksena on suojata yksilön perusoikeuksia pysyvämmin myös silloin, kun poliittinen ilmapiiri muuttuu hetkellisten suhdanteiden mukana.

Perusoikeuksia on helpompi vahvistaa nyt, kun naisten oikeuksiin ja ruumiilliseen itsemääräämisoikeuteen suhtaudutaan vielä yleisesti positiivisesti.

Aborttioikeuden kirjaaminen perustuslakiin olisi juuri nyt selkeä viesti naisten oikeuksien puolesta.

Kirjoittaja on Lapin Demarinaisten puheenjohtaja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
17.5.2026
Tätä SDP:n jäsenet haluavat – puoluejohto sanoo ”ei” vaalitavan muutokselle
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
15.5.2026
Janne Riiheläinen: Venäjän riskienottohalu käy yhä vaarallisemmaksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU