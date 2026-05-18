Tämän takia aborttioikeus pitää kirjata perustuslakiin

Demarinaisten tekemä puoluekokousaloite aborttioikeuden kirjaamisesta perustuslakiin on askel oikeusvaltion kehittämisessä, ei poikkeama siitä. Henna Knuuti

Viime vuosina perustuslakikeskustelussa on ollut lähinnä paineita perusoikeuksien heikentämiseen. Myös perustuslain turvaamaa suojaa on haluttu tulkita mahdollisimman suppeana.

Tämä kehitys on johtanut muun muassa perusturvan tason alentamiseen, ihmisen yksityisyyden suojan heikentymiseen ja aiemmin ehdottomana pidetyn palautuskiellon rajaamiseen.

Jos oikeuksia on pystytty heikentämään näin kohtuullisen vähäisellä poliittisella keskustelulla, samalla tavalla perusoikeuksien vahvistamisenkin pitäisi olla mahdollista.

KRISTILLISTEN kansanedustaja Päivi Räsänen on ottanut viime aikoina toistuvasti kantaa aborttilain tiukentamisen puolesta.

Kansanedustajienkaan yksittäiset mielipiteet eivät välttämättä vielä luo lisääntymisterveydelle ja naisten ruumiilliselle itsemääräämisoikeudelle suurta haittaa tai uhkaa.

Silti on silmiinpistävää, miten suomalaiseenkin politiikkakeskusteluun on alkanut ilmestyä Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa yleistyviä jyrkän konservatiivispopulistisia tavoitteita.

Monissa uskonnollis-poliittisissa liikkeissä on nyt halua määrittää naisten asemaa.

PERUSTUSLAIN tarkoituksena on suojata yksilön perusoikeuksia pysyvämmin myös silloin, kun poliittinen ilmapiiri muuttuu hetkellisten suhdanteiden mukana.

Perusoikeuksia on helpompi vahvistaa nyt, kun naisten oikeuksiin ja ruumiilliseen itsemääräämisoikeuteen suhtaudutaan vielä yleisesti positiivisesti.

Aborttioikeuden kirjaaminen perustuslakiin olisi juuri nyt selkeä viesti naisten oikeuksien puolesta.

Kirjoittaja on Lapin Demarinaisten puheenjohtaja.