Kotimaa
11.8.2025 11:14 ・ Päivitetty: 11.8.2025 11:14
Tampere: Yt-neuvottelut alkavat, koskevat koko kaupungin henkilöstöä
Tampereen kaupunki aloittaa koko kaupungin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Irtisanomisuhan alla on enintään 200 ihmistä.
Kaupunki tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron säästöjä henkilöstömenoissa ensi vuoden talousarviossa.
Kaupungin mukaan lomauttamisia ei pidetä neuvotteluissa ensisijaisena vaihtoehtona, sillä tarkoituksena on löytää pysyviä säästöjä.
Yt-neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja kestävät vähintään kuusi viikkoa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.