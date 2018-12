Tampereen Keskustorin rakennushistoria aukeaa uudella mobiiliopastuksella

Tampereen Keskustorin historian peruspilari on Raatihuone.

Uusi mobiiliopastus tarjoaa tietoa Tampereen Keskustorin ympärillä sijaitsevista vanhoista rakennuksista ja niiden historiasta. Opastus havainnollistaa Keskustorin alueen rakentumisen vaiheita kymmenellä aikatasolla 1600-luvulta aina tähän päivään asti. Rakennushistoriallinen tieto palvelee asukkaita, turisteja ja muita kaupungin historiasta kiinnostuneita. Opettajille sovellus on oiva opettamisen tuki ja apu.

Keskustori on Tampereen vanhin alue ja siellä sijainneesta Tammerkosken kylästä Tampere on saanut alkunsa. Keskustorilla sijaitsee myös kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Kaupungin rakennettuun historiaan tutustumista varten ei tarvita erikseen ladattavia sovelluksia, vaan opastus aukeaa osoitteessa https://keskustoriar.nfshost.com/ .

Keskustorin digitaalista opastusta voi käyttää paikan päällä mobiililaitteella, mutta se toimii myös tietokoneen nettiselaimella. Opastus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Mobiiliopastus on toteutettu osana Smart Tampere -ohjelman 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hanketta yhdessä Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelman kanssa. Sovelluksen sisältö on tehty Arkkitehdit MY Oy:n tekemän keskustorin 3D-historiamallinnuksen pohjalta.

Taustamateriaalina on käytetty lisäksi Tampereen Keskustori. Rakennetun ympäristön historia ja nykytila -selvitystä sekä vanhoja valokuvia Vapriikin kuva-arkistosta. Sovelluksen kehitti helsinkiläinen yritys Arcventure.