Tampereen Teatterikesä: Teatterivelho Philippe Quesnen uusi orwellilainen visio: pelättien vallankumous

Ranskalainen visuaalisen teatterin virtuoosi Philippe Quesne on vieraillut Tampereen Teatterikesässä nyt neljä kertaa. Minulla on ollut ilo nähdä kaikki nämä esitykset, keskenään aika erilaiset, mutta joku sanoilla selittämätön yhteinen henki on leijunut kaikkien yllä. Ehkä se on jokin tietty valööri tai piirto, jonka tämä kuvataiteen ja lavastussuunnittelun tietä kokonaisvaltaiseksi teatterin auteuriksi kulkenut ranskalaistaituri teoksiinsa jättää.