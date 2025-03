Tampereesta tulossa uuden jättiviraston pääpaikka

Hallitus on uudistamassa valtion aluehallintoa. Uudistuksessa perustettaisiin valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto. Demokraatti Demokraatti

Uudella virastolla on 18 toimipaikkaa ja sen päätoimipaikaksi tulisi Tampere. Lupa- ja valvontavirasto jatkaa toimintaansa nykyisten aluehallintovirastojen toimipaikoilla.

Lisäksi perustettaisiin kymmenen alueellista elinvoimakeskusta, joilla on toimipaikka jokaisessa maakunnassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö toteavat tiedotteessaan, että uudistuksen tavoitteena on vahvistaa talouden kestävää kasvua yhdenmukaistamalla lupa- ja valvontakäytäntöjä sekä sujuvoittamalla prosesseja ja palvelua.

Uudet virastot aloittaisivat toimintansa vuoden 2026 alussa. Hallituksen esitys valtion aluehallinnon uudistuksesta siirtyy seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

UUSI, perustettava Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion virasto, jossa työskentelee lähes 2 000 ihmistä.

Virastoon kootaan kaikki Valviran tehtävät, suurin osa nykyisten aluehallintovirastojen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävistä sekä pääosa ELY-keskusten ympäristöön liittyvistä tehtävistä.

– Jatkossa yksi viranomainen, Lupa- ja valvontavirasto, olisi vastuussa ympäristötoimialan asioiden, kuten ympäristölupien, käsittelystä ja valvonnasta verrattuna nykytilaan, jossa toimivalta on jakautunut neljälle aluehallintovirastolle ja kolmelletoista ELY-keskukselle, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Virasto toimii alueellisessa yhteistyössä muiden valtion viranomaisten, kuntien, hyvinvointialueiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lupa- ja valvontavirasto jatkaa toimintaansa nykyisten aluehallintovirastojen toimipaikoilla eli sillä on toimipaikka 18:lla paikkakunnalla Suomessa.

Lupa- ja valvontaviraston ehdotettu päätoimipaikka sijaitsee Tampereella.

– Tampereen maantieteellinen sijainti on erittäin keskeinen suhteessa viraston muihin toimipaikkoihin, ja kaupunkiin ja kaupungissa on hyvät julkiset liikenneyhteydet. Tampere on toinen viraston suurimmista toimipaikoista ja sen tilat mahdollistavat päätoimipaikkana toimimisen. Päätoimipaikan sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle myös muistuttaa, että kyseessä on nimenomaan koko Suomea palveleva, valtion alueellinen virasto, ministeri Ikonen sanoo.

Ikonen on entinen Tampereen pormestari.

Ahvenanmaan maakunnassa toimii jatkossakin Ahvenanmaan valtionvirasto.

ELINVOIMAKESKUKSIA perustetaan kymmenen nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta.

Elinvoimakeskuksilla on päätoimipaikka tai toimipaikka kaikissa maakunnissa ja niissä työskentelee lähes 2 000 ihmistä.

Esitys mahdollistaisi ministeriöiden tiedotteen mukaan elinvoimakeskusten erikoistumisen ja keskinäisen työnjaon. Elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintotehtäviä hoitaisi edelleen KEHA-keskus, jonka nimi muuttuu Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskukseksi.

Elinvoimakeskusten toimialueiden muodostamisessa suurin muutos on nykyisen Hämeen ELY-keskuksen alueen jakautuminen: Kanta-Häme yhdistyy Pirkanmaan kanssa Sisä-Suomen elinvoimakeskukseksi ja Päijät-Häme Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseksi.

– Esityksen tavoitteena on, että virastojen henkilöstö jatkaa työskentelyä nykyisillä alueilla, jotta varmistetaan valtion alueellinen läsnäolo ja alueellisten erityispiirteiden tuntemus, Ikonen sanoo tiedotteessa.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ valmistelee valtion aluehallinnon uudistuksen kanssa rinnakkain niin sanottua yhden luukun mallia, jossa Lupa- ja valvontavirasto vastaisi ympäristöasioiden lupa- ja muiden menettelyjen etenemisestä ja koordinoinnista.

Tätä koskeva hallituksen esitys annetaan myöhemmin keväällä.

Esitys valtion aluehallinnon uudistuksesta oli kesällä 2024 laajalla lausuntokierroksella.

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitykseen tehtiin joitain muutoksia ja täsmennyksiä.

Uudistuksella ei tavoitella säästöjä eikä sen myötä vähennetä henkilöstöä.

Nämä olisivat uusien virastojen tehtävät:

Lupa- ja valvontavirastoon kootaan useiden eri virastojen lupa-, valvonta- ja ohjaustehtävät, joista on säädetty ulkoministeriön, sisäministeriön, puolustusministeriön, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön toimialan lainsäädännössä.

Elinvoimakeskukset huolehtivat monipuolisista tehtävistä, jotka liittyvät elinkeinoihin, työllisyyteen ja kulttuuriin, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen, alueidenkäytön edistämiseen, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden ja vesien hyvän tilan edistämiseen, kalatalouteen sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ja Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tehtäviin.