24.9.2025 14:40 ・ Päivitetty: 24.9.2025 14:40

Tänä vuonna 55 kuntaa hakee valtiolta lisätukea – joukko on ennätyksellisen pieni

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta hakee tänä vuonna 55 kuntaa, kertoi valtiovarainministeriö keskiviikkona. Haettu avustussumma on yhteensä lähes 58 miljoonaa euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viime vuonna hakijoita oli 72. Tuolloin haettu avustussumma oli yhteensä vajaat 87 miljoonaa euroa.

Keskimäärin korotusta haetaan tänä vuonna 142 euroa asukasta kohden. Korotukseen on käytettävissä enintään 10 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden hakijamäärä on koko 2000-luvun pienin. Luku on ministeriön mukaan yllättävä, sillä lukuisat kunnat ovat kärsineet talousvaikeuksista jo pitkään ja tilanne on huonontunut viime aikoina entisestään.

Valtiovarainministeriön mukaan hakijamäärän vähyyttä saattaa selittää osittain se, että negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä pysyi viime vuonna pienenä taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten talousvaikeuksien vuoksi.

