Tänään radiossa: Maarit Feldt-Ranta esiintyy viimeisen kerran julkisuudessa

Kutsuvieras on uusi 20-osainen radiosarja, jossa tunnetut suomalaiset puhuvat itseään koskettavasta teemasta valitsemansa musiikin kera.

Sarjaa lähetetään Yle Radio Suomessa heinäkuussa arkipäivisin kello 13.02 alkaen. Tänään sarjan vieraana on SDP:n entinen kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta, joka puhuu elämästä, kuolemasta ja muistojen laatikon pakkaamisesta lapsenlapselle. Feldt-Ranta ilmoitti tammikuussa, että hänen vatsasyöpänsä on uusiutunut ja hän sanoi toukokuussa Helsingin Sanomien haastattelussa, että hänellä on elinaikaa ehkä joitakin kuukausia.

Kutsuvieras-ohjelmassa ei ole haastattelijaa, vaan vieras puhuu suoraan kuuntelijalle. Vieraan valitsema musiikki ja hänen puheensa vuorottelevat. Kutsuvieraana Feldt-Ranta esiintyy julkisuudessa viimeisen kerran.