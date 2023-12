Tänään vietetään Linnan juhlia – kuka kättelee ensimmäisenä?

Itsenäisyyspäivän kruunua, Presidentinlinnassa järjestettyjä Linnan juhlia vietetään tänä vuonna teemalla ajat vaihtuvat. Teema näkyy läpi juhlien. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STT kokosi yhteen, mitä kaikkea kotikatsomoissa kannattaa erityisesti seurata.

Linnan juhlissa juhlitaan Suomen itsenäisyyttä, mutta katseet kääntyvät usein silti juhlapukeutumiseen.

AALTO-YLIOPISTON professori Kirsi Niinimäki uskoo ja toivoo näkevänsä juhlissa tänä vuonna paljon väriä.

- Elämme kuitenkin synkkiä aikoja, ja kaikenlaisia kriisejä on ympärillä. Ajattelisin, että värit voisivat olla tämän vuoden juttu. Ihmiset haluavat vähän piristystä, Niinimäki sanoo.

Viime vuonna Linnan juhlissa nähtiin paljon kierrätyspukuja ja ihmiset olivat ottaneet käyttöön vanhoja pukuja uudelleen.

- Se on tietenkin kauhean positiivinen ilmiö. Pukujen ei tarvitse olla kertakäyttöisiä. Se oli sellainen viime vuoden trendi.

Hän uskoo myös, että ostamisen lisäksi ihmiset ehkä vuokraavat ja lainaavat pukuja, eikä puvun tarvitse olla välttämättä vain itsenäisyyspäivän vastaanotolle tehty.

- Voi olla, että ihmiset ymmärtävät juhlapuvun monikäyttöisyyden.

Niinimäen mukaan mysteerisempi kysymys on kuitenkin se, miten vuoden teema näkyy puvuissa. Niinimäki arvelee, että värien lisäksi voi olla luvassa irtiottoja perinteisestä klassisesta juhlapukeutumisesta.

- Jos ihmiset huomioivat tämän teeman, voisi ehkä ajatella, että olisi sellaisia rohkeampia kokeiluja ihmisten yllä. Uskoisin, että uudet linjat ja uudet värit ovat ne, joita ihmiset haluavat tuoda nimenomaan tämän teeman kautta.

Hän uskoo, että etiketin venyttämistä ja rohkeampia vaatevalintoja voi olla luvassa etenkin miesten pukeutumisessa.

- Tehdään vähän rohkeampia valintoja esimerkiksi kengissä tai muissa asusteissa, hän sanoo.

Niinimäen mukaan rohkeat asustevalinnat sopisivat vuoden teemaan hyvin.

JOKA vuosi huomio kiinnittyy myös Sauli Niinistön puolison Jenni Haukion pukeutumiseen. Niinimäki kuvaa Haukion pukeutumista klassisen varmaksi.

- Hänellä ei ole ollut mitään kovin voimakkaita irtiottoja. Hän selvästi tuntee tyylinsä.

Niinimäki sanoo Haukion pukeutuneen aina juhlatilaisuuteen kauniisti ja etiketin mukaisesti. Hän uskoo Haukion jatkavan tällä linjalla, vaikka kyseessä onkin Haukion ja Niinistön järjestämistä Linnan juhlista viimeiset.

- Hän on usein käyttänyt luottosuunnittelijoita, että uskon, että tämä linja pätee.

Niinimäki on myös itse kutsuttu Linnan juhliin. Millainen puku hänellä on?

- Tietenkin tutkijana täytyy tutkimusasioihin pukeutua. Meillä on meneillään Biocolour-projekti, joten minulla on puku, joka on värjätty Suomessa viljellyllä värimorsinko-kasvilla. Kyseessä on eurooppalainen indigokasvi.

Puku on väriltään sininen, ja se on suunnitellut nuori suunnittelija Sofia Ilmonen.

– Puvun suunnittelu perustuu modulaarisuuteen eli puku koostuu paloista, joita voidaan myös irrottaa toisistaan ja uudelleen sommitella vaatteeksi. Tästä ei myöskään synny lainkaan leikkuujätettä. Myös puvun kokoa voidaan helposti muunnella, hän kertoo.

LINNAN juhlissa kiinnostavassa roolissa ovat myös kutsuvieraat. Presidentti Sauli Niinistö isännöi puolisonsa Jenni Haukion kanssa itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa tänä vuonna viimeistä kertaa, mikä näkyy myös vieraissa. Perinteisesti kutsuvieraina on ollut presidenttiparin vuoden aikana tapaamia ihmisiä, mutta nyt vieraina on paljon presidenttiparin eri vuosien aikana tapaamia ihmisiä.

Presidentinkanslian mukaan merkittävä osa juhlavieraista on ensikertalaisia. Yhteensä linnaan on kutsuttu 1 700 vierasta.

Vieraina on muun muassa pitkän uran tehneitä ihmisiä, jotka ovat toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia. Erityistä huomiota on kiinnitetty tekoihin, joilla on tuettu lapsia ja nuoria.

- Tämä tarkoittaa, että kutsuttuina on esimerkiksi paljon tutkijoita, erilaisissa hyväntekeväisyysjärjestöissä tai -projekteissa työskenteleviä, kasvatusalan ammattilaisia, murrosteknologioiden parissa työskenteleviä ja yhteiskunnan turvallisuudesta monin tavoin huolehtivia henkilöitä. Yleisesti siis henkilöitä, jotka ovat tehneet töitä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja omalla toiminnallaan edistäneet Suomen vahvuuksia ja olleet varmistamassa, että Suomi liikkuu oikeaan suuntaan näinä vaihtuvina aikoina, kertoi presidentin viestintäpäällikkö Riikka Hietajärvi tiedotustilaisuudessa viime viikolla.

Linnaan juhliin on kutsuttu esimerkiksi SOS-lapsikylän Unelmista totta -harrastusten ohjelmapäällikkö Päivi Häikiö, Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén, laulaja Diandra, Suomea euroviisuissa edustanut Käärijä ja kirjailija Satu Rämö.

Kunniavieraita ovat sotiemme veteraanit ja lotat.

Yksi jännitysmomentti liittyy ihan Linnan juhlien alkuun – kuka kättelee ensimmäisenä. Se pidetään visusti salassa aina h-hetkeen asti. Viime vuonna ensimmäisenä kättelyvuorossa oli pitkäaikainen poliitikko Elisabeth Rehn, joka on ollut muun muassa Suomen ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri.

LINNAN juhlien tarjoiluissa ja musiikissa on elementtejä, jotka kuvaavat Niinistön toimivan juhlavastaanoton isäntänä viimeistä kertaa. Esimerkiksi tarjoilujen erityisteemana ovat tänä vuonna presidenttiparin isännöimät aiemmat itsenäisyyspäivän vastaanotot, joista jokaiselta on tarjolla vähintään yksi suosittu tuote.

Tarjolla on esimerkiksi Ellen Svinhufvud -kakkua, jota on ollut tarjolla kahdeksana vuonna. Viime vuodelta tarjolla on Kultarannan kuningatarkakkua ja vuodelta 2014 perunaleivoksia.

Lisäksi tarjolla on muun muassa kalaa, riistaa, marjoja, kasviksia sekä suomalaisia sieniä. Vuoden 2023 vihannekseksi valittua porkkanaa löytyy kasvisvoileipäkakuista. Teema ei kuitenkaan ulotu Linnan juhlien legendaariseen booliin, sillä luomubooli säilyy samanlaisena.

LINNAN juhlissa kuultavassa musiikissa korostuvat suomalaisuus ja perinteet, mutta myös kansainvälisyys on vahvasti läsnä.

- Musiikkikattauksessa kuullaan tulkintoja suomalaisille tärkeiksi tulleista kappaleista ja monista ulkomaalaisista klassikoista. Illan aikana kuullaan vanhempaa musiikkia, mutta myös uudempaa on mukana, presidentin ensimmäinen adjutantti Tino Savolainen kertoi.

Valtiosalin musiikista itsenäisyyspäivänä vastaa valtiollisissa edustustehtävissä jo yli 200 vuotta esiintynyt Kaartin soittokunta sekä Kaartin Combo solistinaan Ilta.

Sotaveteraanien ja lottien kahvitilaisuudessa esiintyy Ylioppilaskunnan Laulajat. Kolmannen kerroksen salongin musiikista vastaa Sami Pitkämö nimeään kantavan orkesterinsa kanssa.

STT / Viivi Salminen