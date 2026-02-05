Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

5.2.2026 05:21 ・ Päivitetty: 5.2.2026 05:21

Tänään vietetään Runebergin päivää

Anna-Liisa Blomberg

Tänään vietetään Suomen kansallisrunoilijan Johan Ludvig Runebergin päivää. Kyseessä on liputuspäivä.

Runebergin päivän perinne alkoi vuonna 1854, jolloin Runeberg täytti 50 vuotta. Vuosien ja vuosikymmenin aikana päivästä on muodostunut suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin juhlapäivä.

Runebergin päivä on myös tärkeä suomenruotsalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkkipäivä.

Runeberg on tehnyt Suomen kansallislaulun, Maamme-laulun, alkuperäisen ruotsinkielisen tekstin Vårt land. Hänen kynästään ovat lähtöisin myös sellaiset suomalaisuutta kuvaavat hahmot kuin Saarijärven Paavo ja vänrikki Stool.

Herkkusuut muistavat päivän myös runoilijan mukaan nimetyistä runebergintortuista, joiden reseptin uskotaan olevan runoilijan vaimon Fredrikan kehittämä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
4.2.2026
”Enää ei voida puhua läntisestä arvoyhteisöstä” – Näin Johannes Koskinen purkaa Stubbin puhetta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU