6.2.2026 05:13

Tänään vietetään saamelaisten kansallispäivää, joka on ollut mukana almanakassa vuodesta 2004

JOUNI PORSANGER / LEHTIKUVA / STR

Tänään vietetään saamelaisten kansallispäivää. Kansallispäivä on vakiintunut täksi päiväksi, koska 6. helmikuuta vuonna 1917 Pohjoismaiden saamelaiset aloittivat valtionrajat ylittävän keskinäisen yhteistyön saamelaiskokouksessa Norjan Trondheimissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kokouksessa keskusteltiin ennen kaikkea saamelaisten elinkeinoista, koska valtioiden rajat vaikeuttivat saamelaisten liikkumista ja poronhoitoa. Samoin saamelaiset menettivät maitaan valtaväestölle.

Helsingin yliopiston julkaisemissa almanakoissa päivä on ollut mukana vuodesta 2004 alkaen. Päivä on saamelaisten liputuspäivä. Norjan, Ruotsin ja Suomen viranomaiset suosittelevat myös yleistä liputusta.

Saamelaiset ovat Euroopan pohjoisin ja Pohjoismaiden ainoa alkuperäiskansa. Kaikissa Pohjoismaissa saamelaisilla on oma edustuksellinen elin, saamelaiskäräjät.

