12.9.2025 12:35 ・ Päivitetty: 12.9.2025 12:35

Tanska ostaa ilmatorjuntaohjuksia yli 9 miljardilla – Patriot-järjestelmä sivuutettiin

LEHTIKUVA / AFP / IDA MARIE ODGAARD
Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen Kööpenhaminassa 3. syyskuuta.

Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen ilmoitti maan puolustusvoimien historiallisen suuresta ohjusjärjestelmäkaupasta. Kaupan arvo on yli viisikymmentä miljardia Tanskan kruunua eli reilut yhdeksän miljardia euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kauppa pitää sisällään kahdeksan pitkän tai keskipitkän kantomatkan ilmatorjuntaohjusjärjestelmää. Tanska hankkii järjestelmät neljältä eurooppalaiselta valmistajalta. Se tarkoittaa sitä, ettei yhdysvaltalainen Patriot-järjestelmä tullut valituksi.

TANSKAN puolustusministeriön mukaan eurooppalaisvalmistajien valinnan ratkaiseva tekijä oli järjestelmien toimitusnopeus.

Puolustusministeri Lund Poulsenin mukaan hankintapäätöksessä ei ollut merkitystä sillä, onko järjestelmä eurooppalainen vai yhdysvaltalainen.

Tanskalla ei ole ollut vuoden 2004 jälkeen maastalaukaistavaa ilmatorjuntaohjusjärjestelmää.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

