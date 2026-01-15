Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

15.1.2026 11:51 ・ Päivitetty: 15.1.2026 11:51

”Tanskaa ei pidä jättää yksin” – professori pitäisi outona, jos Suomi ei lähettäisi sotilaita Grönlantiin

Tanskan merivoimien alus Grönlannin pääkaupungin Nuukin edustalla 15. kesäkuuta 2025.

Kansainvälisen politiikan professorin Tuomas Forsbergin mukaan olisi outoa, jos Suomi päättäisi olla osallistumatta Grönlantiin harjoittelemaan lähetettyihin Nato-joukkoihin.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että myös Suomi on saanut pyynnön sotilaiden lähettämisestä Grönlantiin. Valtosen mukaan pyyntöä arvioidaan rauhassa ja kyse on pienimuotoisesta harjoitustoiminnasta.

Osallistumisestaan ovat jo ilmoittaneet Tanskan lisäksi muun muassa Saksa, Ranska, Norja ja Ruotsi.

- Ottaen huomioon Suomen vahvan pohjoismaisen korostuksen puolustustyössä Natoon liittymisen jälkeenkin olisi outoa, ettei Suomi olisi mukana, Forsberg Tampereen yliopistosta sanoo.

Hänen mukaansa myös Suomen arktinen profiili ja arktinen osaaminen puolustavat osallistumista.

Forsbergin mukaan tanskalaisten ja muiden Nato-joukkojen lähettäminen Grönlantiin on ylipäänsä järkevä toimi, koska se vastaa Yhdysvaltain turvallisuushuoliin. Samalla se myös osoittaa Yhdysvalloille, että jos se suunnittelee jotain yksipuolisia toimia Grönlantia kohtaan, kyseessä ei ole toiminta vain Tanskaa vaan lähes koko muuta Natoa vastaan

- Tämä on asia, missä Tanskaa ei tietenkään voi jättää yksin, eikä ole jätettykään, Forsberg sanoo.

Valitettavaa on sen sijaan hänen mukaansa se, että juuri nyt hoidettavana olisi tärkeämpiäkin asioita kuin tarve huolehtia akuutisti Grönlannin turvallisuudesta.

