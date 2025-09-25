Tanskassa ilmatilasulku ja useita droonihavaintoja – ”Kyseessä on hybridihyökkäys”

Tanskassa Aalborgin lentokentän ilmatila oli illan ja yön aikana väliaikaisesti suljettuna droonihavaintojen vuoksi. Havaintoja on tehty lisäksi useilla muilla kentillä. Maan puolustusministerin mukaan kyseessä on hybridihyökkäys, ja Tanska harkitsee pyytävänsä Naton neljännen artiklan aktivointia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö kaikki viittaisi tämän olleen ammattimaisen toimijan työtä. Kyseessä on kuitenkin järjestelmällinen operaatio, joka kohdistui niin moneen paikkaan lähestulkoon samanaikaisesti. Tätä pitäisin hybridihyökkäyksenä, jossa käytössä on erityyppisiä drooneja, Ranskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan torstain tiedotustilaisuudessa.

Puolustusministerin mukaan maa ei ole sotilaallisessa vaarassa. Hänen mukaansa hybridihyökkäyksellä on tarkoitus herättää pelkoa.

Tanskan ministerit sekä puolustusvoimien komentaja Michael Hyldgaard korostivat tiedotustilaisuudessa, että vielä ei ole selvää, kuka on hyökkäyksen takana.

Puolustusministerin mukaan Tanska aikoo lisätä suorituskykyään havaita ja neutralisoida drooneja.

Lisäksi Tanska harkitsee pyytävänsä Naton neljännen artiklan aktivoimista, mutta asiasta ei maan puolustusministerin mukaan ole vielä päätetty. Naton neljännen artiklan mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja jäsenmaiden kesken.

JYLLANNIN poliisi kertoi aamuyöllä, että droonit ovat poistuneet lentokentän alueelta. Ensimmäinen droonihavainto Aalborgissa tehtiin paikallista aikaa ennen iltakymmentä ja viimeinen yöllä kello yhden aikaan.

Pohjois-Jyllannin poliisin edustaja Jesper Böjgaard kertoi öisessä tiedotteessa, että droonit olivat lentäneet erittäin laajalla alueella. Hän ei tarkentanut, millä alueilla droonit olivat mahdollisesti lentokentän lisäksi liikkuneet.

Poliisi oli pohtinut myös droonien pudottamista, mutta tätä ei onnistuttu tekemään.

- Emme ole saaneet kiinni droonien käyttäjiä, mutta seuraavaksi perehdymme kaikkiin keräämiimme vihjeisiin ja havaintoihin, Böjgaard sanoi.

Böjgaard kertoi aiemmin, että droonit olivat lentäneet taivaalla valot päällä. Poliisin arvion mukaan alueella olevat ihmiset eivät olleet vaarassa missään vaiheessa.

Tanskan poliisin johtajan Thorkild Fogden mukaan havainnot muistuttavat droonitoimintaa, joka sulki maanantaina Kööpenhaminan lentokentän ilmatilan.

Aalborgin lentokentän ilmatilan sulkemisen vuoksi kolme lentoa jouduttiin ohjaamaan muille lentoasemille. Aalborgin lentokentältä kerrottiin uutistoimisto Ritzaulle aamuyöllä, että ilmatila on avattu uudelleen ja torstaiaamun lennot lennetään suunnitellusti.

MYÖS Billundin lentokentän ilmatila oli suljettuna aamulla noin tunnin ajan. Sulun syy ei toistaiseksi ole tiedossa.

Aamulla ei vielä ollut selvää, liittyikö Billundin kentän sulkeminen tapahtumiin muilla Tanskan lentokentillä.

Jyllannin eteläosissa viranomaiset ovat saaneet havaintoja drooneista lentokentillä Skrydstrupissa, Esbjergissä ja Sönderborgissa. Lisäksi drooneja on havaittu Esbjergin pohjoisosien yllä. Poliisi on vahvistanut havainnot.

Ensimmäiset havainnot drooneista saatiin niin ikään ennen iltakymmentä.

- Droonit lensivät valot päällä, ja ne havaittiin maasta käsin. Vielä ei tiedetä, minkä tyyppisiä drooneja ne ovat, poliisi kertoi tiedotteessa.

Vielä on epäselvää, kuka on droonitoiminnan takana, eikä poliisi ole kommentoinut mahdollisia motiiveja.

KENTTIÄ Skrydstrupissa, Esbjergissä ja Sönderborgissa ei ole suljettu havaintojen vuoksi. Ainakaan Esbjergin ja Sönderborgin lentokentillä ei ole suunniteltua lentotoimintaa ennen aamua.

Poliisin mukaan droonit eivät aiheuta vaaraa lentokentällä oleville ihmisille eivätkä lähialueen asukkaille. Poliisi kertoi selvittävänsä tapauksia Tanskan tiedustelupalvelun ja asevoimien kanssa.

Myös Jyllannin eteläosissa poliisi on harkinnut droonien pudottamista taivaalta, jos tämä on turvallista tehdä.

Skrydstrupissa drooneja on uutistoimisto Ritzaun mukaan nähty paikallisessa lentotukikohdassa. Skrydstrupin tukikohdassa säilytetään Tanskan ilmavoimien F-16- ja F-35-hävittäjiä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili tukikohdassa vuonna 2023 pääministeri Mette Frederiksenin kanssa F-16-koneita katsomassa.

TANSKAN poliisin johtajan Fogden mukaan poliisi on saanut jonkin verran ilmoituksia droonitoiminnasta Tanskassa. Hänen mukaansa ilmoituksia käydään läpi.

Fogde ei maininnut erikseen, mistä kaupungeista tai lentokentiltä havaintoja on saatu.

On epäselvää, ovatko Jyllannin tuoreet droonihavainnot yhteydessä toisiinsa. Tiedossa ei ole myöskään, onko niillä mahdollisesti yhteys maanantaiseen tapaukseen Kööpenhaminassa.

Maanantai-iltana Tanskan pääkaupungin Kööpenhaminan lentokentän ilmatila suljettiin noin neljäksi tunniksi sen jälkeen, kun alueella oli havaittu drooneja. On yhä epäselvää, kuka droonit oli lähettänyt lentokentän ilmatilaan.

Poliisi kertoi, että drooneja lennätti ”pystyvä toimija”, joka tiesi mitä teki.

Samana iltana suljettiin droonihavaintojen vuoksi ilmatila myös Norjan pääkaupungin Oslon lentokentällä.

Juttua ja otsikkoa päivitetty klo 11.47 puolustusministerin kommenteilla.