Tanskan kunnissa tuenilmauksia Grönlannille: lippu salkoon

Tanskassa monella paikkakunnalla on perjantaina nostettu julkisiin rakennuksiin näkyville Grönlannin lippuja. Liputuksella tanskalaiset haluavat osoittaa tukeaan itsehallintoalueelle, jota Yhdysvallat tavoittelee. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Liputuksesta kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR, jonka mukaan Grönlannin lippu liehuu tänään ainakin Aabenraan, Odensen ja Esbjergin kunnissa.

Grönlannin lippu on tänään salossa myös Christiansborgin palatsin edustalla Kööpenhaminassa. Syynä on Yhdysvaltain kongressin poliitikoista koostuvan delegaation vierailu.

VIERAILURYHMÄÄN kuuluu DR:n mukaan kuusi senaattoria, joiden joukossa on molempien yhdysvaltalaispuolueiden väkeä, sekä viisi demokraattiedustajaa.

Vierailun virallisena tarkoituksena on kehittää Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin yhteistyötä.

- Uskon, että he haluavat ennen kaikkea lähettää signaalin Tanskan hallitukselle ja muille Nato-maille siitä, että on olemassa myös toisenlainen Yhdysvallat, arvioi Etelä-Tanskan yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen apulaisprofessori Niels Bjerre-Poulsen DR:lle.

Tanskaan autonomisena alueena kuuluva Grönlanti on nyt globaalin geopolitiikan polttopisteessä, kun presidentti Trumpin hallinto on kiristänyt vaatimuksiaan alueen saamiseksi.

Yhdysvaltain vaatimukset eivät pehmenneet aiemmin tällä viikolla Washingtonissa pidetyn maiden välisen tapaamisen jälkeen. Tanska on toistuvasti torjunut alueliitosvaatimukset.