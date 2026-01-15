Ulkomaat
15.1.2026 11:17 ・ Päivitetty: 15.1.2026 11:17
Tanskan pääministeri: Kokous ei poistanut perustavaa erimielisyyttä – Yhdysvallat haluaa yhä Grönlannin
Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin mukaan Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin edustajien Washingtonin-tapaaminen keskiviikkona ei muuttanut perustavanlaatuista erimielisyyttä maiden välillä.
Lausunnossa Frederiksen sanoo, että Yhdysvaltain halu saada Grönlanti täysin haltuunsa on entisellään.
- Tämä on tietysti vakava asia, ja jatkamme ponnisteluja sen estämiseksi, että tämä skenaario toteutuisi
Grönlannin varapääministerin Mute Egeden mukaan sotilasliitto Naton joukkoja on tulossa lähipäivinä lisää Grönlantiin. Ainakin Ruotsi, Norja ja Saksa ovat kertoneet lähettävänsä joukkoja yhteisharjoituksiin.
- Naton sotilaiden odotetaan olevan enemmän läsnä Grönlannissa tänään ja tulevina päivinä. Sotilaslentoja ja -laivoja odotetaan tulevan lisää, Egede sanoi keskiviikkona.
SUOMESSA Grönlannin tilanteesta keskusteltiin torstaina tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan eli niin sanotun tp-utvan kokouksessa.
Tiedotteen mukaan Suomi käy keskustelua yhdessä liittolaisten kanssa arktisen alueen turvallisuuden vahvistamisesta.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että myös Suomi on saanut pyynnön sotilaiden lähettämisestä Grönlantiin. Valtosen mukaan pyyntöä arvioidaan rauhassa ja kyse on pienimuotoisesta harjoitustoiminnasta.
Kommentit
