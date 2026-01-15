Tanskan pääministeri: Kokous ei poistanut perustavaa erimielisyyttä – Yhdysvallat haluaa yhä Grönlannin

Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin mukaan Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin edustajien Washingtonin-tapaaminen keskiviikkona ei muuttanut perustavanlaatuista erimielisyyttä maiden välillä.

Lausunnossa Frederiksen sanoo, että Yhdysvaltain halu saada Grönlanti täysin haltuunsa on entisellään.

- Tämä on tietysti vakava asia, ja jatkamme ponnisteluja sen estämiseksi, että tämä skenaario toteutuisi

Grönlannin varapääministerin Mute Egeden mukaan sotilasliitto Naton joukkoja on tulossa lähipäivinä lisää Grönlantiin. Ainakin Ruotsi, Norja ja Saksa ovat kertoneet lähettävänsä joukkoja yhteisharjoituksiin.

- Naton sotilaiden odotetaan olevan enemmän läsnä Grönlannissa tänään ja tulevina päivinä. Sotilaslentoja ja -laivoja odotetaan tulevan lisää, Egede sanoi keskiviikkona.