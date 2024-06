Tanskan pääministeri Mette Fredriksen pahoinpideltiin perjantai-iltana – EU:n johtohahmot tuomitsevat väkivallan

EU:n johtohahmot ovat tuominneet Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin pahoinpitelyn. Frederiksen pahoinpideltiin maan pääkaupungissa Kööpenhaminassa, kertoi tanskalainen uutistoimisto Ritzau perjantai-iltana. Välikohtauksen kerrotaan tapahtuneen torilla. Uutistoimiston mukaan yksi mies on otettu kiinni. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kertoi viestipalvelu X:ssä olevansa järkyttynyt tapauksesta.

- Tuomitsen mitä voimakkaimmin tämän pelkurimaisen hyökkäyksen, hän sanoi.

- Tämäniltainen Tanskan pääministerin pahoinpitely on tyrmistyttävä. Väkivallalle ei ole sijaa politiikassa, Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola puolestaan kuvaili.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen niin ikään tuomitsi tapahtuneen.

- Hyvä (pääministeri) Mette, järkytyin uutisista, joiden mukaan sinut pahoinpideltiin tänä iltana. Tuomitsen tämän halveksittavan teon, joka on vastoin kaikkea mihin uskomme ja minkä puolesta taistelemme Euroopassa. Toivon sinulle voimia ja rohkeutta – tiedän, että sinulla on molempia runsaasti.

Pääministerin kanslian mukaan Frederiksen on järkyttynyt tapahtuneesta. Kanslialla ei Ritzaun mukaan ole muuta kommentoitavaa tapahtuneesta. Kanslia ei esimerkiksi kerro, saiko Frederiksen vammoja.

Kööpenhaminan poliisi vahvisti tapauksen Ritzaulle, muttei kommentoinut asiaa enempää.

SUOMEN pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi olevansa hyvin järkyttynyt Frederiksenin pahoinpitelystä.

- Tuomitsen jyrkästi kaikenlaisen väkivallan, joka kohdistuu vapaiden yhteiskuntiemme demokraattisesti valittuihin johtajiin. Ajatukseni ovat kanssasi, ja toivon sinulle voimia tänä vaikeana aikana, Orpo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Tanskan ympäristöministeri Magnus Heunicke sanoi pääministerin olevan järkyttynyt tapauksesta. Heunicke edustaa Frederiksenin tavoin Tanskan sosiaalidemokraatteja.

- Tällaista ei saa tapahtua kauniissa, turvallisessa ja vapaassa maassamme. Meillä kaikilla on vastuu huolehtia toisistamme ja arvoista, joille maamme on rakennettu. Poliisi on pidättänyt miehen pahoinpitelystä, Heunicke kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson kuvailee saamaansa tietoa Frederiksenin pahoinpitelystä kauheaksi.

- Se, että hallituksen päämiehen kimppuun hyökätään kaksi päivää ennen vaaleja, on hyökkäys avointa ja vapaata yhteiskuntaamme vastaan, Ruotsin entinen pääministeri kirjoitti X:ssä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kuvailee tietoa Fredriksenin pahoinpitelystä kauhistuttavaksi.

– Hyökkäys demokraattisesti valitun valtionpäämiehen kimppuun on hyökkäys avointa ja demokraattista yhteiskuntaa vastaan. Tällainen hyökkäys on tuomittava voimakkaasti, Lindtman kirjoitti X:ssä.