Ulkomaat
25.3.2026 06:06 ・ Päivitetty: 25.3.2026 07:52
Tanskan vaalit: Demarien suosio suli, pysyivät silti kärjessä
Tanskan parlamenttivaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman vaalituloksensa yli sataan vuoteen, mutta säilytti silti paikkansa maan suurimpana puolueena.
Pääministeri Mette Frederiksenin johtama puolue keräsi 21,9 prosentin kannatuksen.
Vielä neljä vuotta sitten sosiaalidemokraatit sai 27,5 prosenttia äänistä.
Vasemmistoblokki sai 84 paikkaa ja oikeistoblokki 77 paikkaa yhteensä 179-paikkaisille kansankäräjille. Kumpikaan blokki ei voi muodostaa hallitusta yksin, eli edessä ovat hallitusneuvottelut.
- Odotimme tappiota, se on luonnollista, kun pyrkii kolmatta kertaa valtaan. Mutta tietysti olen pettynyt, ettemme saaneet enempää ääniä, Frederiksen sanoi tuloksen selvittyä.
Sosiaalidemokraattien paikkamäärä putosi 12:lla jättäen puolueelle 38 edustajaa. Tiistaina käydyt vaalit olivat kolmannet peräkkäiset, joissa sosiaalidemokraattien kannatus on laskenut huomattavasti. Näin kävi myös vuoden 2024 eurovaaleissa sekä viime vuoden kunnallis- ja aluevaaleissa.
Frederiksen on toiminut Tanskan pääministerinä vuodesta 2019 alkaen.
- Olen valmis ottamaan vastuun Tanskan pääministerinä toimimisesta jälleen seuraavat neljä vuotta, Frederiksen sanoi kannattajille.
TOISEKSI suurimman äänisaaliin kerännyt sosialistinen kansanpuolue jäi kauas sosiaalidemokraateista. Puolue sai 20 paikkaa 11,6 prosentin kannatuksella.
Tanskan puolustusministerin Troels Lund Poulsenin johtama venstre säilytti paikkansa oikeistoblokin suurimpana puolueena 18 paikalla ja 10,1 prosentin kannatuksella. Myös venstre teki kaikkien aikojen huonoimman vaalituloksensa.
Ulkoministeri Lars Lökke Rasmussenin pieni keskustalainen moderaatit-puolue keräsi 14 paikkaa ja 7,7 prosenttia äänistä.
Vaalien tulokset julkistettiin varhain keskiviikkona Suomen aikaa.
ÄÄNESTYSINTO jäi laiskaksi. Vaaleissa äänensä antoi 84,0 prosenttia äänioikeutetuista. Kyseessä on matalin äänestysprosentti sitten vuoden 1990. Edellisissä kansankäräjien vaaleissa äänensä antoi 84,1 prosenttia äänioikeutetuista.
Tanskalaiset ovat verrattain ahkeria äänestäjiä. Maan alhaisin äänestysprosentti on vuodelta 1920, kun uurnille suuntasi 74,9 prosenttia äänioikeutetuista.
Suomessa edellisten, vuoden 2023 eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 72.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.