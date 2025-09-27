Tanskassa taas uusia droonihavaintoja – Myös Norja ja Saksa tutkivat epäilyjä ilmatilaloukkauksista ja vakoilusta

Tanskassa on tällä viikolla tehty sadoittain droonihavaintoja, joissa on puolustusministerin mukaan kyse hybridihyökkäyksestä. Myös Norjan ja Saksan viranomaiset ovat kertoneet droonihavainnoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tanskassa on tehty uusi havainto laittomasta drooninlennätyksestä, kertovat uutistoimisto Ritzau ja uutiskanava TV2. Viranomaiset havaitsivat drooninlennätystä Karupin lentotukikohdan yllä eilen illalla mutta kertoivat asiasta julkisuuteen vasta tänään.

Tanskan poliisin mukaan droonia tai drooneja lennätettiin lentotukikohdan ilmatilassa ja sen ulkopuolella noin kello 20.15 alkaen paikallista aikaa perjantaina. Droonien määrästä ei ole täyttä varmuutta, mutta niitä arvellaan olleen yksi tai enintään kaksi. Poliisi kertoo tutkivansa asiaa yhdessä maan puolustusvoimien kanssa.

Uutistoimisto AFP:lle kerrottiin, että droonihavainnot lentotukikohdan alueella ja sen lähellä kestivät joitakin tunteja.

Tanskan puolustusvoimat kertoi TV2:lle havainneensa drooneja useissa kohteissa illan aikana mutta ei kommentoinut tarkemmin asiaa.

Karupin lentotukikohta on Tanskan ilmavoimien päätukikohta.

Aalborgin lentokentän ilmatila oli suljettuna myös keskiviikkoillan ja torstain vastaisen yön aikana droonihavaintojen vuoksi. Havaintoja tehtiin myös kolmella muulla lentokentällä, ja Billundin lentokentän ilmatila niin ikään suljettiin hetkellisesti torstaiaamuna.

Tanskan poliisi ja sotilastiedustelu sanoivat torstai-iltana tiedostustilaisuudessa, ettei niillä ole käsitystä siitä, mikä taho oli Tanskan lentokenttien droonihäirinnän takana. Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen sanoi aikaisemmin torstaina, että droonihavainnoissa on kyse hybridihyökkäyksestä.

NORJAN poliisi tutkii epäilyjä droonihavainnoista Örlandin sotilaslentoaseman lähistöllä. Havainnoista ilmoitti ilmavoimat, kertoi poliisi. Ne tehtiin varhain lauantaiaamuna lähellä tukikohtaa, jonne on sijoitettu valtaosa Norjan ilmavoimien F-35 -hävittäjistä.

Myös Norjan suojelupoliisi PST osallistuu tutkintaan.

Norjan puolustusvoimien operaatiokeskuksen tiedottaja Brynjar Stordal sanoi Dagens Näringsliv -lehdelle, että havainnot eivät ole toistaiseksi vaikuttaneet lentotoimintaan.

Örland sijaitsee Norjan länsirannikolla Trondheimvuonon suulla ja on Norjan ilmavoimien suurin tukikohta. Siellä järjestettiin äskettäin Naton harjoitus, jossa oli mukana 450 osanottajaa 16 maasta.

SAKSALAISMEDIA NDR:n mukaan myös Saksan pohjoisimmassa osavaltiossa Schleswig-Holsteinissa Tanskan naapurissa tehtiin droonihavaintoja perjantain vastaisena yönä. Viranomaiset kertoivat asiasta myöhään perjantaina.

Osavaltion sisäministeri Sabine Sütterlin-Waackin mukaan viranomaiset epäilevät, että kyse on vakoilutoiminnasta. Ministeri ei kertonut julkisuuteen tarkempia tietoja siitä, missä drooneja oli havaittu tai kuinka monta niitä oli. Myöskään epäiltyjä tekijöitä ei ole sen tarkemmin valtion puolelta kommentoitu.

Saksa on ollut hybridisodassa Venäjän kanssa jo vuosien ajan, sanoo NDR:lle Kielin yliopiston meriturvallisuuden asiantuntija Johannes Peters.

- Meidän on lähdettävä siitä oletuksesta, että myös nämä hyökkäykset ovat Venäjän suunnalta.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa viimeaikaisiin droonihavaintoihin.