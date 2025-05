Tanssinopettajien lakon jälkipuinti: Teme jätti tutkintapyynnön Espoon tanssiopiston toimista

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme on tehnyt tutkintapyynnön poliisille Espoon tanssiopiston toiminnasta. Tutkintapyyntö koskee epäilyjä työsyrjinnästä ja työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta. Demokraatti Demokraatti

Temen mukaan tanssiopisto on ilmoittanut työntekijöille antavansa kirjalliset varoituksen niille lakkoon osallistuneille, jotka eivät etukäteen ilmoittaneet osallistumisestaan työnantajalle. Teme kertoo tiedotteessa, että työnantaja järjesti työntekijöille kuulemistilaisuudet, antoi näille suulliset huomautukset ja jäi harkitsemaan vielä kirjallisen varoituksen antamista.

Teme muistuttaa, että lakkovaroitus annettiin lain vaatimassa määräajassa, eikä erillistä ilmoitusta yksittäisiltä työntekijöiltä voida edellyttää. Liitto painottaa, ettei lakkopoissaolo muutu luvattomaksi, vaikka siitä ei ilmoittaisi etukäteen.

– Vaadimme työnantajia lopettamaan kaiken lakkoon osallistuneita työntekijöitä koskevan painostuksen. On ikävää että vielä työrauhan palattua työnantaja jatkaa työntekijöiden kuulusteluja. Aiomme reagoida kaikkiin esiin nouseviin työsyrjintätapauksiin, Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovila sanoo tiedotteessa.

Teme katsoo, että asiassa on syntynyt syrjintäolettama, kun kun lakkoon osallistuneisiin työntekijöihin on kohdistettu seuraamuksia.

Teme muistuttaa, että huomautuksen tai varoituksen antaminen on vakava toimenpide, joka tulee tehdä vain asiallisesta ja painavasta syystä.

TYÖNANTAJIEN suunnalta on Temen mukaan esiintynyt myös muunlaista epäasiallista käytöstä liiton lakkojen ja muiden työtaistelutoimien takia. Liiton jäseniä on esimerkiksi viestein ja puhelimitse painostettu ilmoittamaan, ovatko he lakkopäivänä töissä.

Temen tietojen mukaan tanssikoulut ovat toimineet Palvelualojen työnantajat Paltan ohjeistuksen mukaan.

– Kummeksumme Paltan ohjeistusta, jonka mukaan lakkopäivänä töistä poissaolosta pitää ilmoittaa. Katsomme, että ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun kyseessä on laillinen työtaistelutoimi.

Lain mukaan työntekijällä on oikeus kuulua liittoon sekä osallistua ammattiliiton toimintaan. Teme muistuttaa, että tämän oikeuden ja vapauden käytön kaikenlainen estäminen on kiellettyä.

Tanssinopettajien työehtosopimuksista neuvottelivat Teme ja työnantajaa edustavat Palta ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.