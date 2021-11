”Tapaus on paitsi epäinhimillinen, myös laiton” – Kiuru ottaa kantaa Ylellä kehitysvammaisten kohteluun

– Sivistyneen yhteiskunnan yksi mittari on siinä, miten kohtelemme haavoittuvassa asemassa olevia kanssaihmisiä. Tällaiset MOT:n kertomat tapaukset eivät sivistyneeseen yhteiskuntaan kuulu, Kiuru viestitti Ylelle sähköpostitse.

MOT selvitti kehitysvammaisten palveluiden tilannetta ja kävi läpi muun muassa aluehallintovirastojen sekä Valviran tekemät rajoitustoimenpiteisiin liittyvät valvontapäätökset usean vuoden ajalta.

Yhdessä räikeimmistä tapauksista alaikäistä poikaa sidottiin teipillä ja kuormaliinoilla lainvastaisesti vuosien ajan hämeenlinnalaisessa asumispalveluyksikössä.

– MOT:n kuvaama tapaus on paitsi epäinhimillinen, myös laiton, sillä laissa on tarkkaan määritelty, millaisia rajoitustoimenpiteitä on ylipäätään mahdollista käyttää. Tapaus on järkyttävä, ja siihen on suhtauduttava suurella vakavuudella, Kiuru kommentoi Ylelle.