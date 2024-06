Tapaus Rydman sai Orpon ja Anderssonin pohtimaan mahdollisia maailmoja

Eduskunnassa on pian edessä syksyn 2023 toisinto. Oppositio on asettamassa hallituksen ja ministeri Wille Rydmanin (ps.) luottamuksen koetukselle. Perussuomalaiset näyttäisi päättäneen, ettei sen ministereitä enää vaihdeta tai sitten vaihtuu hallitus. Orpo ja hallituskumppanit taipuvat. Simo Alastalo Demokraatti

Taipuessaan he turvautuvat ajatusleikkeihin.

Kokoomus ja RKP eivät tunne luottamusta elinkeinoministeri Rydmania kohtaan, hypoteettisesti, kuvitteellisessa La La Landissa. Lauseen alkuosa pitäisi ilman lopun varauksia paikkansa, jos Rydman olisi kokoomuksen tai RKP:n ministeri. Kuten tiedämme, perussuomalainen Rydman ei ole kumpaakaan.

TÄSTÄ huolimatta kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo on alleviivannut, ettei Rydman voisi olla kokoomuksen ministeri. Myös RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja puolueensa puheenjohtajaehdokas Otto Andersson on painottanut, ettei Rydman voisi olla RKP:n ministeri.

Rydman tuskin voisi olla myöskään SDP:n, vihreiden tai vasemmistoliiton ministeri, mutta keskitytään hetkeksi siihen mitä Rydman on. Unohdetaan se, mitä hän voisi tai ei voisi olla.

Rydman on kokoomuksen ja RKP:n hallituskumppanin perussuomalaisten ministeri. Hän oli sitä eilen ja on sitä tänään, mutta oppositio yrittää tulevalla välikysymyksellään lyhentää hänen uraansa. Ministerin ominaisuudessaan Rydman on Orpon ja Anderssonin lihaa ja verta oleva työtoveri, jonka presidentti on tehtäväänsä Orpon esityksestä nimittänyt ja jonka jatkaminen ministerin pestissä edellyttää pääministerin ja eduskunnan enemmistön luottamusta.

Pääministeri Orpo (kok.) ja elinkeinoministeri Rydman (ps.) mahtuvat erinomaisesti samaan valtioneuvoston yleisistuntoon ja hallituksen aitioon eduskunnan täysistunnossa. Vaikka on mahdollista kuvitella maailma, jossa pääministeri Orpo tuntisi epäluottamusta kokoomuslaiseen elinkeinoministeri Rydmaniin, on ajankohtaisempaa ja hyödyllisempää keskittyä todelliseen maailmaan. Siihen, jossa pääministeri Orpo tuntee luottamusta hallituskumppaninsa perussuomalaisten ministeriin Wille Rydmaniin ja haluaa hänen jatkavan hommissaan.

MIKSI Orpo haluaa tähdentää, ettei Rydman voisi olla kokoomuksen ministeri?

Siksi, että hän pyytää meitä katsomaan taivaan lintuja ja metsien pikku nisäkkäitä sen sijaan, että pohtisimme hänen suhdettaan oman hallituksensa huonoon valoon joutuneeseen ministeriin.

Tai ehkä hän haluaa sanoa, ettei pidä Rydmanista mutta ei mahda hänelle, perussuomalaisille eikä Riikka Purralle pääministerin valtuuksistaan huolimatta mitään.