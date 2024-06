Otto Andersson: RKP:ssä Rydman ei voisi toimia ministerinä

Elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) toiminnasta aiotaan jättää ensi viikolla välikysymys. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kertoi torstaina eduskunnassa toimittajille, että välikysymys on tarkoitus jättää ensi viikon alussa. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

- Ministeri Rydman on käyttänyt asemaansa ja painostanut mediaa ja ihmisiä, jotka eivät ole julkisuuden henkilöitä, hyökännyt heitä vastaan. Ja meidän mielestämme tämä ei ole ollut sopivaa käytöstä, Saramo väittää STT:n mukaan.

Helsingin Sanomissa julkaisi vuonna 2022 artikkelin, jossa useiden nuorten naisten kerrottiin kokeneen Rydmanin käytöksen ahdistavaksi. Rydman itse on kiistänyt jutussa olleet väitteet. Asia on pysynyt pinnalla vyyhteen liittyneiden tutkintojen vuoksi mutta syytteitä asiassa ei ole nostettu. Viimeksi Rydman on kirjoittanut neljä päivää sitten blogikirjoituksen, jossa hän kirjoittaa seuraavasti: “Artikkeli perustui muunneltuihin ja vääristeltyihin väitteisiin sekä puhtaisiin valheisiin”.

Vasemmistoliiton piti jättää Rydmaniin kohdistuva epäluottamuslause mutta nyt tilanne näyttää elävän, kun puhutaan välikysymyksestä koko hallitusta kohtaan.

– Alkuviikosta on muoto valmis, Saramo tekstittää Demokraatille tiedusteltaessa, onko tulossa epäluottamusesitystä koko hallitukselle vai myös henkilökohtaisesti Rydmanille.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra vastasi tänään median kysymyksiin tilanteessa, jossa oli tiedossa, että oppositiosta olisi tulossa epäluottamuslause-esitystä Rydmanille.

Purra kertoi, että Rydman nauttii hänen luottamustaan.

– Totta kai nauttii, mikään ei ole muuttunut.

– Wille Rydman toimii ministerinä ja perussuomalaisena oikein hyvin. Itselläni ei ole mitään huomautettavaa tähän.

Tilanteesta oli Purran mukaan keskusteltu myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa.

Onko näin, että siis koko hallitus tukee häntä, tämä on tiedossa?

– Kai tämä on täysin lähtökohtaista, että näin toimitaan, Purra vastasi.

Oppositiosta esitettiin Rydmanille epäluottamusta myös viime vuonna. Tilanne liittyi tuolloin käynnissä olleeseen rasismikeskusteluun. Rydman sai eduskunnan luottamuksen äänin 106-65.

Petteri Orpo totesi tänään medialle eduskunnassa Rydmanista, että eduskunta äänesti viime syksyllä Rydmanin luottamuksesta ja Rydman sai silloin eduskunnan selkeän luottamuksen.

DEMOKRAATTI kysyi eduskunnassa tänään myös RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Otto Anderssonilta, tukeeko RKP Rydmanin jatkoa ministerinä.

RKP:n ryhmäkokouksessa keskusteltiin asiasta tänään.

– Keskustelimme asiasta. Rydmanin asemasta käytiin jo viime kesänä ja syksyllä hyvin perusteellinen keskustelu. Muun muassa sen myötä saatiin aikaan valtioneuvoston tiedonanto syrjimättömyyden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Pääministeri teki myös silloin hyvin selväksi, että näissä ministeriäänestyksissä on kyse myös hallituksen jatkon puolesta äänestämisestä. Yhdymme myös siihen, mitä pääministeri sanoi, Rydman ei voisi olla (myöskään) meidän eduskuntaryhmämme jäsen, mutta olemme päätyneet siihen, että ryhmä tässäkin tapauksessa äänestää samoin tavoin kuin viimeksi, kun asia oli ajankohtainen eli hallituksen jatkon puolesta, Andersson muotoili.

Toisin sanoen Rydman ei voisi RKP:ssä toimia ministerinä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi keskiviikkona, ettei Rydman voisi toimia kokoomuksen ministerinä.

Onko perussuomalaiset käytännössä asettanut ukaasin, että hallitus kaatuu, jos Rydman kaadetaan?

– Emme ole keskustelleet siitä, Andersson vastasi.

– Hieno juttu! Päästään kumoamaan vääriä väitteitä mahdollisimman avoimesti ja yksityiskohtaisesti. Toki eduskunta on aivan väärä areena näitä käsitellä, mutta itse asia on tärkein. Jos vasemmisto näin haluaa, niin tehdään se sitten oikein eduskunnassa, Rydman on kommentoinut viestipalvelu X:ssä vasemmistoliiton epäluottamuslauseaikeita.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan ryhmässä on hyvin laajaa epäluottamusta Rydmanin toimintaa kohtaan. Tuppuraisen mukaan ongelma koskee koko hallitusta, ei vain Rydmania.

– Kysymys on ennen kaikkea siitä miten pääministeri Orpo aikoo toimia. Hän on todennut, että ministeri Rydmanilla ei ole hänen luottamustaan toimia kokoomuksen ministeriryhmässä, mutta miten pääministeri näkee ministerin roolin hänen johtamassaan hallituksessa? Tästä me haluamme selvyyden, Tuppurainen sanoi torstaina eduskunnassa.

Kun Tuppurainen kommentoi asiaa, ei vielä ollut kerrottu julkisuuteen, että opposition ryhmät harkitsevat aiheesta koko hallitusta koskevan välikysymyksen jättämistä.