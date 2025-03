Tarkkailujärjestö: Syyrian hallinnon joukot liittolaisineen ovat tappaneet liki tuhat siviiliä

Taistelut hallituksen joukkojen ja Syyrian syrjäytettyä presidenttiä Bashar al-Assadin kannattajien välillä leimahtivat torstaina.

Ministeriön mukaan hallinnon joukot ovat onnistuneet aiemman hallinnon jäänteet useissa kaupungeissa, ja operaatio voidaan täten lopettaa.

Syyrian tilannetta seuraavan tarkkailujärjestön mukaan Syyrian hallinnon joukot liittolaisryhmineen ovat tappaneet loppuviikosta ainakin yli 970 siviiliä Syyrian rannikolla ja Latakian vuoristoalueilla.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) -järjestön mukaan kuolonuhrien joukossa on myös naisia ja lapsia. Järjestön mukaan valtaosa siviilikuolonuhreista on tapettu Latakian ja Tartusin maakunnissa, jotka ovat Syyrian alaviittivähemmistön ydinaluetta.