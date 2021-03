Tarkkana erityisopetuksen kanssa

Monessa kunnassa on siirrytty erityisopetuksen osalta integraatio- tai inkluusiomalliin. Integraatiossa oppilaita siirretään tietyissä oppiaineissa erityisopetukseen tai erityisopetuksesta yleisopetukseen. Inkluusiossa taas kaikki oppilaat opiskelevat kaikki oppiaineet yleisopetuksen ryhmässä ja erityisopetus toteutetaan siellä. Käytössä on parhaimmillaan mm. samanaikaisopetusta tai yhteisopettajuutta, jolloin luokassa toimii sekä luokan/aineenopettaja ja erityisopettaja. Mutta läheskään aina asia ei ole näin vaan koko ryhmän kanssa on vain yksi luokan- tai aineenopettaja. Tuula Peltonen Keski-Suomen Demarinaiset pj, vicepresident of SIW, Jämsä

Nyt olisikin hyvä syy teroittaa muistia siitä, kuka erityisopetusta voi antaa. Erityisopetusta voi antaa vain erityisopettaja tai erityisluokanopettaja. Osa-aikaista erityisopetusta antavalla opettajalla on oltava joko ylempi korkeakoulututkinto tai luokanopettajan kelpoisuus. Lisäksi hänen on täytynyt suorittaa erityisopettajan opinnot. Luokan- tai aineenopettaja ei voi antaa erityisopetusta, ellei hän ole suorittanut erityisopettajan opintoja.

Opetuksen suunnittelussa pitäisi aina lähteä liikkeelle oppijan tarpeista ja taidoista eikä ideologisista trendimalleista.

Erityisen tuen oppilaalle annettava opetus määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa eli hojksissa. Kaikkeen erityisopetukseen, kuten osa-aikaiseen erityisopetukseen, erityisluokanopetukseen, erityisaineenopetukseen ja erityisesiopetukseen, vaaditaan erityisopettajan opinnot. Luokan- ja aineenopettaja voi opettaa erityisen tuen oppilasta niillä tunneilla ja niissä aineissa, joissa oppilas hojksin mukaan ei tarvitse erityisopetusta.

Pätevyyksien huomioiminen on osa opetuksen järjestäjän vastuuta ja velvollisuutta. Oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Erityisopetukseen tarvittavista kelpoisuuksista säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa.

Sen lisäksi, että huolehditaan pätevistä opettajista kaikissa opetustehtävissä, on varmaan syytä vielä uudestaan arvioida inkluusion toteuttamista niillä resursseilla kuin sitä nyt on tehty. Monessa kunnassa on lähdetty säästöajatuksesta ja tukea oppilaiden mukaan ei ole annettu, vaan erityisen tuen oppijat ovat löytäneet itsensä heille täysin sopimattomista suurista opetusryhmistä, jonka takia oppimisen tuki on jäänyt saamatta. Monelle oppijalle pienryhmä on ainoa oikea paikka oppimisen onnistumiselle. Opetuksen suunnittelussa pitäisi aina lähteä liikkeelle oppijan tarpeista ja taidoista eikä ideologisista trendimalleista.

Kirjoittaja on erityisluokanopettaja Jämsänjoen yhtenäiskoulusta. Peltonen toimi kansanedustajana ja sivistysvaliokunnan jäsenenä vuosina 2007-15.