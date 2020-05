Tarttuiko korona minkistä? – Hollannissa uskotaan näin

Hollannissa minkkitarhan työntekijän uskotaan saaneen koronatartunnan minkiltä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hollannin maatalousministeri Carola Schouten kertoi asiasta tänään kirjeessä maan parlamentille.

Schoutenin mukaan tapaus on jo toinen laatuaan ja on samanlainen kuin viime viikolla havaittu tartunta. Hänen mukaansa virus on tarttunut minkistä ihmiseen.

Koronavirusta kerrotaan havaitun minkkitarhan minkkien keskuudessa huhtikuussa.

Tartunta on tapahtunut ennen kuin minkkien tiedettiin kantavan virusta. Työntekijöillä ei ollut tämän vuoksi ollut tuolloin suojavarustusta.