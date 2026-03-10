Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.3.2026 10:11 ・ Päivitetty: 10.3.2026 10:11

Tartuntatautilakia uudistetaan – rokottamiseen luvassa muutoksia

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Koronarokotteita Kivelän terveysasemalla Helsingissä 22. marraskuuta 2023.

Tartuntatautilakiin esitetään muutoksia. Erityisesti korona-aikaan laissa havaittiin muutos- ja kehitystarpeita, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muutostarpeita ovat esittäneet tartuntatautityötä tekevät viranomaiset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä ylimmät laillisuusvalvojat.

Muun muassa rokotustoimintaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan selkeytettäväksi. Työterveyshuollon ja yksityisen terveydenhuollon mahdollisuutta osallistua rokotusten toimeenpanoon parannetaan.

Hallitusneuvos Mirka-Tuulia Kuoksan mukaan tausta-ajatuksena on, että kriisitilanteessa rokotustoiminta saataisiin järjestettyä mahdollisimman tehokkaasti ja rokotukset järjestää nopeasti mahdollisimman suurelle osalle väestöä.

- Sääntelyllä pyritään varmistamaan, että meillä olisi myös terveydenhuollon häiriötilanteissa riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa rokotusten järjestämiseen.

MYÖS johtamisjärjestelmää pyritään selkeyttämään.

- Eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskanslerikin nostivat korona-aikaan esille sen, että ei ole hyvä, että meillä joudutaan tekemään tilapäistä, kiireessä valmisteltua lainsäädäntöä ja että meillä on vähän epäselvät toimivaltuudet. Perusajatuksena tulisi olla, että asiantuntijat valmistelevat ja päättäjät päättävät, sanoo osastopäällikkö Taneli Puumalainen.

Tarkoitus on pyrkiä myös parempaan poikkihallinnollisuuteen.

Viime perjantaina julkaistiin koronapandemian hallintaa käsittelevä valtioneuvoston raportti, jossa todettiin, että koronakriisin pitkittyessä muun muassa päätöksenteon koordinoinnissa ja viestinnässä alkoi esiintyä ongelmia.

Luonnos hallituksen esityksestä tartuntatautilaista lähti tiistaina lausuntokierrokselle. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa tartuntatautien torjuntaa ja vahvistaa varautumista epidemioihin ja pandemioihin. Lain rakenne vastaisi pääosin voimassa olevan tartuntatautilain rakennetta, ja monet pykälät pysyisivät muuttumattomina.

