”Tarve humanitaarisille viisumeille on erittäin kiireellinen” – SDP:n Kiljunen huolissaan Venäjän hallitusta kritisoivien tilanteesta

Hän pitää tärkeänä luoda käytäntö, jolla turvataan sekä Suomessa että koko Schengen-alueella humanitaaristen viisumien myöntäminen muun muassa ihmisoikeuksien puolustajille, hallitusta kritisoiville toimittajille, kansalaisjärjestöjen jäsenille ja oppositioaktivisteille.

”Euroopan maat ovat tiukentaneet viisumipolitiikkaansa viime aikoina. Puola ja Viro ovat omaksuneet jyrkimmän kannan linjaten kaikki venäläiset turvallisuusuhaksi. Myös Suomi on rajoittamassa viisumien myöntämistä ja on mahdollista, että EU:ssa viisumien myöntäminen lopetetaan kokonaan venäläisille”, Kiljunen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa kiristyneet viisumikäytännöt huolestuttavat ihmisoikeusjärjestöjä; ne kohdistuvat myös oppositioon, taiteilijoihin ja toisinajattelijoihin, joiden toimintamahdollisuudet ovat erittäin vaikeita tekaistujen syytteiden, kotietsintöjen ja pitkien vankeustuomioiden takia.

KILJUNEN HUOMAUTTAA, että monilta on riistetty passit, mikä estää maasta poistumisen edes väkivallan uhassa. Hän viittaa Artists at Risk-järjestön raporttiin, jonka mukaan yli 330 oppositiossa olevaa venäläistä ja valkovenäläistä taiteilijaa ja kulttuurityöntekijää on hakenut pääsyä järjestön piiriin Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.