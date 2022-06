”Tarvitsemme kokouksesta tuloksia, jotka vahvistavat Maailman kauppajärjestöä” – kauppaministerien kokous Luxemburgissa huomenna

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) osallistuu Euroopan unionin ulkoasiainneuvoston kauppaministerikokoukseen Luxemburgissa perjantaina. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kokouksen asialistalla on valmistautuminen Maailman kauppajärjestö WTO:n ministerikokoukseen, joka järjestetään Genevessä 12.-15. kesäkuuta. Lisäksi kokouksessa käsitellään EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteita sekä EU:n ja Kiinan suhteita.

Skinnari pitää tärkeänä, että useaan kertaan lykätty WTO:n ministerikokous saadaan viimein järjestettyä.

– Tarvitsemme kokouksesta tuloksia, jotka vahvistavat Maailman kauppajärjestöä. Suomelle on tärkeää, että kokouksessa saataisiin päätettyä WTO:n uudistamisen aloittamisesta, hän sanoo tiedotteessa.

Ulkoministeriön mukaan EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteista keskustellaan kokouksessa erityisesti toukokuussa järjestetyn kauppa- ja teknologianeuvoston kokouksen tulosten valossa. Viime vuonna käynnistyneen neuvoston työ on etenemässä kohti konkreettisia yhteistyöhankkeita. Suomen näkemyksen mukaan neuvosto on tärkeä foorumi myönteiselle transatlanttiselle yhteistyölle.

Kiina-suhteita koskeva keskustelu puolestaan on tiedotteen mukaan osa valmistautumista EU:n ja Kiinan taloutta ja kauppaa koskevaan korkean tason vuoropuheluun. Suomi katsoo, että EU:n on puolustettava arvojaan ja intressejään vahvasti. Samalla on tärkeää hakea Kiinan kanssa yhteistyötä myönteisen asialistan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Kauppaministerien on määrä keskustella yhteisellä lounaalla käynnissä olevista kahdenvälisistä kauppaneuvotteluista ja kauppasopimusten täytäntöönpanosta.

– Nykytilanteessa on erityisen tärkeää, että EU onnistuu solmimaan uusia kauppasopimuksia ja saattamaan ne nopeasti voimaan. Yritykset tarvitsevat sopimuksia muun muassa uusien markkinoiden avaamiseksi ja tuotantoketjujen monipuolistamiseksi pandemian ja Venäjän aloittaman sodan seurauksena, Skinnari sanoo.