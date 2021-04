”Tasa-arvon on säilyttävä niin köyhien kuin rikkaiden alueiden välillä” – tukea tulee lähes 70 miljoonaa euroa

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) iloitsee opetusministeriön myöntämästä 67,8 miljoonan tasa-arvorahoituksesta varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laatua edistäviin toimenpiteisiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Rahoitus kuuluu osana Oikeus oppia -ohjelmaan.

Avustus koskee vuosia 2021-2022. Rahoituksen avulla vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tukea saavat erityisesti ne koulut, jotka sijaitsevat alueilla, joilla perheiden tilanne ja muut sosioekonomiset tekijät voivat altistaa heikommille oppimistuloksille.

– Olen erittäin tyytyväinen tähän opetusministeriön merkittävään panostukseen. On tärkeää, että tasa-arvo säilyy niin köyhien kuin rikkaidenkin alueiden välillä. Suomi on tunnettu ympäri maailmaa korkeatasoisesta koulutuksestaan ja näin toivon myös jatkossa olevan. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava tähän tasavertainen oikeus, Werning korostaa tiedotteessa.

Avustus antaa mahdollisuuden tukea aiempaa yksilöllisemmin lasten ja nuorten oppimista. Se auttaa myös vahvistamaan oppimista alueilla, joilla oppimistulokset uhkaavat jäädä matalammiksi.

Werningin kotikaupungille Kouvolalle myönnettiin 793 000 euroa, jotka voidaan hänen mukaansa käyttää esi- ja perusopetuksessa opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa tasa-arvorahoitusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen ja lapsiryhmien kokojen pienentämiseen. Näihin tarkoituksiin Kouvolalle myönnettiin 180 000 euroa.

Werning yhtyy kuntien ja kaupunkien antamaan palautteeseen, jonka mukaan avustusta pidetään tärkeänä osana vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa. Hankkeilla on pystytty toimiin, joilla on korjattu paikallisia tarpeita.