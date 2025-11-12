Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.11.2025 07:43 ・ Päivitetty: 12.11.2025 07:58

Tässä on hallituksen kovatuloisin ministeri

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kovatuloisin ministeri viime vuonna oli pääministeri Petteri Orpo (kok.). Hän sai noin 230 000 euroa ansiotuloa ja 7 000 euroa pääomatuloa, käy ilmi verottajan tiedoista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toiseksi eniten ministereistä tienasi kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Hänen ansiotulonsa olivat viime vuonna 194 000 euroa. Hän ei saanut pääomatuloja.

Puolustusministeri Antti Häkkäsellä (kok.) tulot olivat kolmanneksi suurimmat, yhteensä 189 000 euroa. Myöskään hän ei saanut pääomatuloja.

Vielä viime vuonna työministerinä toimineella kokoomuksen Arto Satosella yhteenlasketut tulot olivat vielä Orpoakin suuremmat, noin 243 000 euroa. Pääomatulojen osuus oli lähes 71 000 euroa. Satosella on metsä- ja kiinteistöomaisuutta sekä arvopaperivälitystä harjoittava yritys, Stalemate Invest.

Työministeriksi siirtyi tänä vuonna sovitusti kokoomuksen Matias Marttinen.

