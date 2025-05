Tässä on kokoomuksen eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut tiistain kokouksessaan uudeksi ryhmäpuheenjohtajaksi kansanedustaja Jukka Kopran. Demokraatti Demokraatti

Kopra seuraa tehtävässä työministeriksi siirtynyttä Matias Marttista. Samalla Kopra luopuu puolustusvaliokunnan puheenjohtajuudesta.

– On suuri kunnia tulla valituksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Meillä on erittäin osaava eduskuntaryhmä, joka on sitoutunut viemään Suomea kohti vahvempaa ja valoisampaa tulevaisuutta. Uskomme rohkeisiin tekoihin ja muutokseen – siihen, että työn, yrittäjyyden ja kasvun kautta Suomi voi nousta vahvemmaksi kuin koskaan, Kopra sanoo kokoomuksen tiedotteessa.

Lappeenrantalainen Kopra, 58, on neljännen kauden kansanedustaja. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.