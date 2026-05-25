Politiikka
25.5.2026 08:21 ・ Päivitetty: 25.5.2026 08:21
Tässä on SDP:n uusi puoluehallitus – mukana mielenkiintoisia nimiä
SDP:n uudessa puoluehallituksessa on mielenkiintoisia nimiä. Puoluekokous Tampereella teki valinnat maanantaina.
Uudesta puoluehallituksesta löytyvät muun muassa kansanedustajat Krista Kiuru, Lauri Lyly ja Riitta Kaarisalo. Myös Sanna Marinin avustajana ja yrittäjäkollegana tunnettu Tuulia Pitkänen valittiin puoluehallitukseen.
SDP:n 48. puoluekokouksessa valitun puoluehallituksen kokoonpano kaudelle 2026-2028 on:
Taru Tolvanen, Pirkanmaa
Lauri Lyly, Pirkanmaa
Sami Virtanen, Kaakkois-Suomi
Tuulia Pitkänen, Helsinki
Aleksi Suro, Varsinais-Suomi
Timo Suhonen, Savo-Karjala
Miia Nahkuri, Häme
Krista Kiuru, Satakunta
Riitta Kaarisalo, Keski-Suomi
Tiina Isotalus, Pohjanmaa
Asko Alasalmi, Oulu
Dimitri Qvintus, FSD
Viivi Järvelä, Lappi
Lisäksi puoluehallitukseen kuuluvat puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sekä varapuheenjohtajat Nasima Razmyar, Niina Malm ja Pinja Perholehto.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.