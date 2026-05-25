25.5.2026 08:21 ・ Päivitetty: 25.5.2026 08:21

Tässä on SDP:n uusi puoluehallitus – mukana mielenkiintoisia nimiä

Anna-Liisa Blomberg
Puoluehallitus vasemmalta: Timo Suhonen, Emilia Kangaskolkka, Mikkel Näkkäläjärvi, Pinja Perholehto, Nasima Razmyar, Viivi Järvelä, Aleksi Suro, Tuulia Pitkänen, Asko Alasalmi, Riitta Kaarisalo, Antti Lindtman, Tiina Isotalus, taakse jää Sami Virtanen, Niina Malm, Miia Nahkuri, Taru Tolvanen ja Lauri Lyly. Krista Kiuru ja Dimitri Qvintus eivät olleet paikalla.

SDP:n uudessa puoluehallituksessa on mielenkiintoisia nimiä. Puoluekokous Tampereella teki valinnat maanantaina.

Uudesta puoluehallituksesta löytyvät muun muassa kansanedustajat Krista Kiuru, Lauri Lyly ja Riitta Kaarisalo. Myös Sanna Marinin avustajana ja yrittäjäkollegana tunnettu Tuulia Pitkänen valittiin puoluehallitukseen.

SDP:n 48. puoluekokouksessa valitun puoluehallituksen kokoonpano kaudelle 2026-2028 on:

Taru Tolvanen, Pirkanmaa
Lauri Lyly, Pirkanmaa
Sami Virtanen, Kaakkois-Suomi
Tuulia Pitkänen, Helsinki
Aleksi Suro, Varsinais-Suomi
Timo Suhonen, Savo-Karjala
Miia Nahkuri, Häme
Krista Kiuru, Satakunta
Riitta Kaarisalo, Keski-Suomi
Tiina Isotalus, Pohjanmaa
Asko Alasalmi, Oulu
Dimitri Qvintus, FSD
Viivi Järvelä, Lappi

Lisäksi puoluehallitukseen kuuluvat puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sekä varapuheenjohtajat Nasima Razmyar, Niina Malm ja Pinja Perholehto.

